No The Couch, Portugal continua em jogo. Mas o Brasil vai à frente

Até 15 de Julho não só pode dar de beber à dor no The Couch Sports Bar, como ainda pode ajudar Portugal a sagrar-se campeão… do consumo de cerveja.

O Brasil vai à frente com 640 litros e Portugal está segunda posição com 425 litros de cerveja consumidos. O The Couch divulgou esta quarta-feira a tabela de classificações do seu Worldcup Pint Contest, onde ainda há esperança para os portugueses.

©The Couch

O desafio lançado pelo bar desportivo da Rua do Alecrim é simples: o país que tiver mais fãs da bola a acompanhar o mundial de futebol nos ecrãs do The Couch vai ter direito a um hall of fame só para si numa das paredes do espaço. E mesmo que seja um português a torcer por Inglaterra, a pontuação é atribuída ao país das quinas.

Mas para que o prémio fique em casa, ainda é preciso abrir muito a goela. Para já os grandes candidatos desta competição são Brasil, Portugal, Inglaterra, Alemanha e França e a grande surpresa é que a Irlanda ainda não apareceu na tabela. Segundo um dos sócios, Francisco Moura Guedes, foi até enviado um email para a Embaixada da Irlanda a pedir pelo menos a presença de um irlandês na competição cervejeira que representasse o país.

Portugal saiu da competição oficial da FIFA, mas segundo Moura Guedes ainda há muitos a acompanhar o campeonato. E revela o segredo da equipa de adeptos brasileiros, aos quais chama "os reis da copa": ficam no bar horas e horas a fazer a festa e a consumir cerveja. Agora que sabe a táctica, se calhar está na altura de entrar em campo.

