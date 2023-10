No Zoo, o Dia do Animal prolonga-se durante quatro dias

Ao longo de quatro dias, o Jardim Zoológico celebra o Dia do Animal com várias actividades, pensadas para todas as idades.

De 5 a 8 de Outubro, entre as 10.00 e as 18.00, de forma a assinalar o Dia do Idoso, celebrado a 1 de Outubro, e o Dia do Animal, a 4 de Outubro, os idosos da Associação Social dos Idosos da Amoreira apresentam “Animais e Ambiente”, exposição de pinturas que pretendem sensibilizar os visitantes do Zoo para a importância da conservação da natureza.

O Mercado das Cores acontece entre as 10.00 e as 18.00, no próximo sábado. Além de vários produtos, também há workshops de ciência divertida, origamis, ilusionismo e pinturas faciais, de entrada livre. No mesmo dia, depois de passar as bilheteiras, os visitantes são convidados a encarnar os seus exploradores interiores e a descobrir as curiosidades acerca do mundo animal. Durante as Animal Talks, os animais ganham voz e contam as suas histórias.

Jardim Zoológico de Lisboa, Praça Marechal Humberto Delgado. Qui-Dom, 10.00-18.00. Entrada livre

