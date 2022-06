Noites do Museu de volta a Sintra com visitas nocturnas gratuitas

A Câmara Municipal de Sintra desafia os visitantes do MASMO, em Sintra, a embarcar numa viagem no tempo através de três visitas nocturnas, a 25 de Junho.

As Noites do Museu estão de volta ao MASMO – Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, com três visitas nocturnas, “Soli et Oceano”, a 25 de Junho. A ideia é viajar até à época romana. No decorrer das sessões, vão ser conhecidos os antigos altares e a forma como era efectuada a consagração de um voto.

“Esta iniciativa pretende retratar outros tempos encenando uma cerimónia de consagração de um voto, com todos os seus elementos. Será realizado um cortejo evocativo de tempos passados onde cada pormenor enriquece esta experiência”, lê-se em comunicado da autarquia.

Apesar de atravessar os espaços de exposição, o percurso nocturno, gratuito mediante marcação prévia, extravasa a lógica de uma visita guiada convencional. Há sessões previstas para as 21.00, 22.00 e 23.00.

MASMO. Av Professor Dr. Dom Fernando de Almeida (Sintra). Sáb 25. 21.00, 22.00 e 23.00. Grátis.

+ Restaurantes para dançar em Lisboa

+ Edições especiais da Time Out Lisboa e Porto já estão nas bancas