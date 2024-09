Nos Olivais, antigo terreno público vai tornar-se aglomerado com 460 apartamentos e hotel

Era um terreno público situado na Avenida Doutor Alfredo Bensaúde, na parte da freguesia dos Olivais que confina com o concelho de Loures (entre o bairro da Encarnação, Moscavide e a Portela). Em 2019, foi vendido em hasta pública por 38 milhões de euros à Guadamad 2 Development e, para o local, desenharam-se, entre outros pontos, uma torre de 30 pisos. A ideia caiu, a pedido da Estamo, empresa que gere o património edificado do Estado, com o intuito de ali se “desenvolver uma nova solução urbanística”, dá conta o jornal Público. Agora nasce um novo projecto, que estará em consulta pública até 8 de Outubro e do qual fazem parte habitação, uma grande residência universitária, um hotel, áreas para comércio, serviços, estacionamento e um parque verde.

O projecto do atelier Lisbon Office for Architecture and Design prevê a criação de sete edifícios com alturas máximas entre os oito e os 12 pisos acima do solo, perfazendo um total de 460 apartamentos, uma residência de estudantes com 750 unidades de alojamento e um hotel com 400 camas. Quanto ao parque urbano, deverá ser implantado numa área de 1700 metros quadrados, quando, no projecto anterior, do arquitecto Samuel Torres de Carvalho, o preconizado abrangia 21 mil metros quadrados, praticamente metade da dimensão total do terreno.

Numa área de 42 mil metros quadrados, esta é mais uma decisão tendo em vista a construção de grandes empreendimentos em terrenos vagos da cidade, especificamente na frente oriental.

🌍 Como está a vida na sua cidade? Responda ao Time Out Index Survey

+ Bicicletas GIRA realizam uma média de 7405 viagens por dia