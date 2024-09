Bicicletas GIRA realizam uma média de 7405 viagens por dia

Desde 2017, quando foi inaugurado o sistema de bicicletas partilhadas GIRA, percorreram-se 46 milhões de quilómetros e realizaram-se mais de 12 milhões de viagens em Lisboa, informa a EMEL. Com 159 estações e 1800 bicicletas em funcionamento na cidade, em 2024, realizou-se uma média 7405 viagens por dia, o que faz a empresa que gere a rede considerar o sistema "um sucesso".

A vida ficou melhor com as GIRA. Ainda não há, no entanto, estações nas 24 freguesias de Lisboa e, mesmo as que as têm, precisariam de mais para que o modelo funcionasse em pleno. Quem chega ao Beato, encontra estações na zona ribeirinha (junto ao Hub Criativo, por exemplo), mas tem de deixar a bicicleta de parte quando quer seguir para Marvila (cenário que mudará em breve, com a activação de duas novas estações), subir rumo a Chelas ou a outros bairros mais interiores, onde se encontra um dos maiores vazios no que toca às GIRA. Na Penha de França, que recebeu duas estações recentemente, vai-se bem até à zona de Sapadores ou à fronteira com Arroios, mas falta abarcar território, sobretudo no eixo entre a Rua Morais Soares e Santa Apolónia (está planeada uma estação para o Alto de São João, em frente ao cemitério).

Objectivo: estações a menos de dez minutos para todos

Há outros "ângulos mortos" na cidade e faltam, ainda, GIRA em Santa Clara e na Ajuda, as últimas freguesias a entrar no mapa da rede. Ainda assim, "é objectivo que, a curto prazo, com a chegada a todas as 24 freguesias de Lisboa, cada cidadão esteja a menos de 10 minutos a pé de uma estação”, calcula o presidente da EMEL, Carlos Silva, num comunicado enviado às redacções por ocasião do sétimo aniversário do sistema de mobilidade suave em Lisboa. Olhando para o mapa da rede e contando com a sua progressão para as estações anunciadas (Marvila é um dos casos), podem adivinhar-se percursos que durem mais do que dez minutos, mas as distâncias estão a encurtar.

DR/EMEL Mapa da rede GIRA

A mais recente expansão das GIRA aconteceu em Julho, com a activação de duas estações na Penha de França, três em Belém, uma em São Domingos de Benfica e outra na freguesia de Carnide. Há também estações instaladas em diferentes pontos da cidade, como no Areeiro (zona do Casal Vistoso), mas cuja entrada em funcionamento ainda não foi comunicada pela EMEL. Até ao final do ano, segundo a empresa, 184 estações deverão estar activas e 1975 bicicletas (entre as quais, 1840 eléctricas) disponíveis.

