Penha de França e Marvila terão primeiras estações GIRA a funcionar até Junho

As três primeiras estações GIRA chegaram à Penha de França – duas na Avenida General Roçadas e outra no Largo Mendonça e Costa –, mas, até os fregueses poderem pedalar vai demorar algum tempo. À Time Out a EMEL avança com "a previsão de que as três estações já implementadas ficarão activas no mês de Junho", explicando que, "após a instalação das bases e docas da estação, existem ainda alguns aspectos tecnológicos, nomeadamente as comunicações digitais que permitem a integração do sistema GIRA" a ter em conta. À freguesia chegará, ainda, uma quarta estação, na Parada do Alto de São João, "que será instalada após as obras de requalificação" da praça, iniciadas em 2023 e cuja conclusão está prevista para este ano.

A chegada das GIRA a esta zona da cidade é uma reivindicação antiga dos moradores, várias vezes veiculada pelo colectivo MAPEAR, que se faz maioritariamente de residentes na zona. Antes da instalação destas estações, as mais próximas localizavam-se na Alameda, na Rua Pascoal de Melo (Arroios) e no Bairro das Novas Nações.

Também em Marvila, uma freguesia com queixas antigas de alienação do sistema de transportes públicos e da rede de mobilidade suave, deverão entrar em funcionamento, até ao final deste primeiro semestre, as duas primeiras estações GIRA (na Estação do Braço de Prata e na Praça Davide Leandro da Silva), segundo o mesmo organismo. Em Dezembro, um grupo de moradores da freguesia entregou à Assembleia Municipal uma petição alertando para o facto de existirem bairros sem serviço da Carris, de o comboio, na maior parte das vezes, não parar na estação de Marvila e de a rede GIRA, precisamente, ainda não ter chegado àquela zona da cidade.

DR/EMEL Mapa da rede GIRA em Lisboa

A freguesia que se segue no calendário da EMEL é Santa Clara. "Vamos evoluir para Santa Clara no segundo semestre deste ano, em simultâneo com a construção da ciclovia da Estrada do Desvio, já em obra", informa o organismo. Por último, será a vez da Ajuda, que aguarda o licenciamento das localizações das estações, "chegando assim a todas as freguesias da cidade de Lisboa" (ainda que sem uma data estimada para este último passo), como havia prometido o executivo liderado por Carlos Moedas em 2022. Actualmente, estão activas mais de 150 estações GIRA na cidade, com cerca de 1400 bicicletas. Até ao final do ano, a EMEL prevê ter 184 estações activas, 1840 bicicletas eléctricas e 135 bicicletas convencionais disponíveis.

