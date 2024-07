Penha de França estreia-se nas GIRA e outras três freguesias inauguram estações

Tardaram mas chegaram. Esta manhã, de 15 de Julho, a activação de 18 docas na Avenida Geral Roçadas, perto do Mercado de Sapadores, e de outras 12 no Largo Mendonça e Costa (junto à fronteira com a freguesia de Arroios) foi um ponto de viragem na mobilidade suave da Penha de França, que vê pela primeira vez a possibilidade de utilizar o sistema GIRA, sete anos após a sua entrada em funcionamento na cidade. A Penha de França torna-se, assim, na 21.ª freguesia de Lisboa com estações da rede de bicicletas partilhadas. Ficam a faltar três: Marvila, Santa Clara e Ajuda.

Instaladas em Abril, as duas estações da Penha de França tinham a entrada em funcionamento prevista para o primeiro semestre do ano, assim que estivesse concluída a fase de testes e ajustes ao sistema. O mesmo se aplicava às duas novas estações de Marvila, uma na Praça Davide Leandro da Silva e outra no Braço de Prata, que ainda não foram activadas pela EMEL, que gere este sistema de transporte.

Belém, São Domingos e Carnide com mais cinco estações

No mesmo dia em que foram activadas as estações da Penha de França, foram inauguradas estações em Belém, São Domingos de Benfica e Carnide. As bicicletas poderão ser, assim, utilizadas a partir do Largo Luís Alves Miguel/Rua Fernão Mendes Pinto (11 docas), da Avenida da Torre de Belém/Largo da Princesa (11 docas) e da Avenida da Índia/Rua Lagoa Henriques (22 docas), em Belém; da Avenida Columbano Bordalo Pinheiro (22 docas), junto à Praça de Espanha; e perto do Metro da Pontinha (31 docas), na freguesia de Carnide, segundo detalhou a EMEL (que gere a rede de bicicletas partilhadas) à Time Out.

Em 2022, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas prometeu a chegada das GIRA às 24 freguesias da cidade, objectivo que se deverá concretizar assim que a Ajuda, a última freguesia do calendário operacional da EMEL, entrar no mapa da mobilidade partilhada. Antes ficam por activar as estações de Marvila e por implementar as estações GIRA em Santa Clara. "Vamos evoluir para Santa Clara no segundo semestre deste ano, em simultâneo com a construção da ciclovia da Estrada do Desvio, já em obra", informou o organismo à Time Out, em Abril.

Até ao final do ano, a EMEL prevê ter 184 estações activas, 1840 bicicletas eléctricas e 135 bicicletas convencionais disponíveis no sistema GIRA.

+ O tradicional também pode ser digital e isso começa a testar-se no comércio de Benfica