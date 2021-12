Nova loja, os doces de sempre: a Brigadeirando reabriu na Lx Factory

Os amantes de chocolate (em particular da textura cremosa e consistente dos brigadeiros) podem regressar à Lx Factory. Depois de cerca de dois meses fechada para obras, a loja da Brigadeirando reabriu na última semana, mantendo a localização original. À conversa com a Time Out Lisboa, Carolina Henke, a fundadora, recordou o sonho de ter uma loja de brigadeiros. Este viria a tornar-se real em 2016. “A Brigadeirando foi pensada para ser mais do que um produto, uma experiência”, conta.

Em cinco anos, muita coisa mudou — a equipa cresceu e já emprega 11 pessoas, surgiram novas sobremesas, as vendas online começaram (e dispararam) e a Brigadeirando deixou de ser apenas sinónimo destes doces tão populares do outro lado do Atlântico. A confirmar a tendência, também a imagem da marca sai renovada: o logotipo deixou de ser um brigadeiro e ganha a forma de uma tablete de chocolate.

O antigo espaço deixou de ser uma pequena loja-cozinha e ficou mais amplo, com uma cozinha aberta, uma esplanada e ainda uma mercearia. Escusado será dizer que o aroma a chocolate paira no ar. A reabertura da loja faz-se com algumas novidades, com destaque vai para a colecção de Natal.

Em Janeiro, o chocolate e as sobremesas vão estar mais democráticos do que nunca. As novas receitas incluem opções para veganos e sem glúten e lactose, além de opções salgadas: sopas, pão de queijo e bolos salgados disponíveis em sabores como sardinha e tomate, caprese e fiambre com alho francês.

Na mercearia, será possível comprar chocolates, latas de cookies e café de especialidade, criado especialmente para a Brigadeirando com a marca Torra. Os adeptos ao do it yourself podem colocar a mão na massa, literalmente, com os kits de ingredientes que estarão disponíveis para levar para casa. A Brigadeirando vai também contar com brunch aos fins-de-semana e quer ainda realizar workshops para adultos e crianças, mas para isso ainda não há data.

No meio de tantas novidades, continua a haver espaço para os doces clássicos que fizeram o projecto de Carolina Henke vingar. São os brigadeiros, que já estão disponíveis em mais de 20 versões diferentes.

LX Factory, Rua Rodrigues Faria, 103. Seg-Dom 11.00-19.00.

