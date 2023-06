Nova mostra de cinema e vídeo catapulta conversas LGBTQI+

Chama-se Catapulta e pretende promover o diálogo em torno de temáticas queer através do cinema. Acontece a 30 de Junho e 1 de Julho, no Cinema Fernando Lopes.

A Catapulta – Mostra de Cinema e Vídeo vai dar tela à comunidade queer de sexta-feira, 30 de Junho, a sábado, 1 de Julho, no Cinema Fernando Lopes, dentro do Campus Universitário da Universidade Lusófona. Todos os filmes serão seguidos de conversas sobre a temática abordada.

“A mostra surge da necessidade de representação honesta e útil, de temáticas relacionadas com a população queer através do cinema e vídeo”, lê-se em comunicado da iniciativa, criada pelo Queer Art Lab, uma plataforma lisboeta de capacitação, empoderamento e suporte a artistas LGBTQI+.

A mostra arranca às 18.00 de sexta-feira, com um cocktail de abertura. Segue-se, às 19.00, a curta-metragem The Alexander Ball, de Jessica Magro, que parte da realidade experienciada pela comunidade de ballroom na Austrália. Com a moderação de Lou Loução e em conversa com Malia Imaan Bodega e Piny 007, duas pessoas influentes na cena ballroom em Portugal, vai ser também possível conhecer a história desta comunidade desde o seu surgimento até ao ponto actual.

Já no sábado, 1 de Julho, serve-se um welcome drink pelas 15.00, antes da exibição de uma longa e de uma curta-metragem: Before you know it, de PJ Raval, sobre o que pode ser envelhecer como pessoa LGBTQI+; e Chá da meia-noite, de Sibila Lind, que faz o retrato de Jo Bernardo, activista trans em Portugal. Segue-se, pelas 17.45, uma conversa moderada por Dani Bento, com a presença de Hélder Bértolo, Inês Dust e Paolo Gorgoni, que vão partilhar as suas preocupações e abordagens sobre o que é envelhecer como pessoa LGBTQI+.

Ainda no dia 1, o programa prevê um momento de convívio com vinho, seguido da exibição da longa Indinara, de Aude Chevalier-Beaumel e Marcelo Barbosa, sobre a experiência das mulheres trans no Brasil. Para terminar, promove-se uma conversa sobre pessoas trans migrantes em Portugal, com Keyla Brasil, mulher travesti imigrante, que protestou contra o transfake em Portugal, e Era Rolim, a artista responsável pela actual direcção artística no Palácio do Grilo. A moderação é de Iago Marichi.

Os bilhetes, disponíveis na Ticketline e na bilheteira do Cinema Fernando Lopes, custam entre 3€ por sessão e conversa ou 5€ para acesso a toda a programação.

Cinema Fernando Lopes. 30 Jun-1 Jul. 3€-5€

