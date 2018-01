Nova plataforma do Patriarcado: o turismo religioso de Lisboa está todo modernaço

O Patriarcado de Lisboa lançou uma plataforma online que lhe diz tudo sobre os espaços e actividades em Lisboa ligados à religião católica.

Não é preciso ser um fiel para dar um saltinho ao Quo Vadis, a expressão em latim que significa "para onde vais" e que acabou por fazer todo o sentido ser o nome desta plataforma localizada em www.quovadislisboa.com.

Aqui encontra informação sobre todas as igrejas da cidade (com descrição, imagens, contactos, horários e transportes) ou núcleos museológicos, como é o caso do da Igreja de Santa Catarina, onde existe o Museu do Terço, com uma colecção de mais de 900 peças de todo o mundo. A caminhada pelo Quo Vadis continua com a secção Rotas, entre a Presépios de Lisboa ou a Fátima em Lisboa, num sítio onde também pode ficar a saber tudo sobre as procissões católicas da cidade, com itinerários e tudo (o que acaba por ser bom para todos, porque quem é que gosta de ser apanhado desprevenido dentro do carro atrás da procissão?).

Visitas guiadas, exposições ou concertos também estão em destaque no Quo Vadis, que nos diz que na Igreja de Santa Maria Madalena está patente a exposição "Quem é o Homem do Sudário?". Tudo sempre acompanhado com um mapa do lado direito que, se quiser, também tem preparado um roteiro de Lisboa a Fátima a pé.

Acredite ou não, vale a pena uma visita.

