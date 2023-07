Nova temporada do LU.CA dedica ciclo aos Direitos da Criança

A programação arranca em Setembro, com dois cine-concertos e uma nova série de leituras no entrepiso do teatro.

A Convenção sobre os Direitos da Criança foi adoptada pelas Nações Unidas a 20 de Novembro de 1989. Portugal ratificou o documento em Setembro de 1990. Este ano, entre Outubro e Novembro, o LU.CA dedica-lhe um ciclo de programação vasto, que procura não só divulgar ou reivindicar os princípios legais acordados há 34 anos, como reflectir sobre eles. Um mês antes, em Setembro, o teatro inaugura a rentrée com uma nova série de leituras no entrepiso e dois cine-concertos.

Entre 16 e 17 de Setembro, Tó Trips vai acompanhar ao vivo quatro curtas-metragens de Walt Disney realizadas na década de 1920: As Comédias de Alice, apresentadas em versões restauradas. Por seu turno, Manuel João Vieira dará música às curtas-metragens de Giulio Gianini e Emanuele Luzzati, realizadas entre 1979 e 1981, no cine-concerto Pulcinella e os Contos Maravilhosos, programado para os dias 23 e 24 de Setembro.

Ainda com o cinema como mote, Maria Remédio vai orientar, entre 30 de Setembro e 1 de Outubro, uma oficina de animação stop motion para famílias. No mês de arranque da temporada, inicia-se também uma nova série de leituras, que vão acontecer uma vez por mês até Dezembro. A guiar o público por inúmeras histórias, a partir de livros que fazem parte da Biblioteca do Público do LU.CA, estará a contadora de histórias Bru Junça.

Com os Direitos da Criança como mote, as propostas a realizar-se entre Outubro e Novembro incluem desde a inauguração da exposição “Pé de Direitos”, do colectivo Gabinete Paratextual, até duas sessões de cinema, com curadoria do Festival Play. Está já programada também a reposição, entre 1 e 8 de Outubro, de O Anel do Unicórnio – uma ópera em miniatura, de Ana Lázaro, Martim Sousa Tavares e Ricardo Neves-Neves.

Já no que diz respeito a estreias, destaca-se a de Peço a Palavra, em que Teresa Coutinho encena um parlamento para debater a Declaração Universal dos Direitos Humanos com os adolescentes de hoje, “os futuros adultos”. Em cada uma das apresentações, que se realizam de 19 a 29 de Outubro, o debate será único e irrepetível – e de cada uma delas sairá uma Declaração dos Direitos dos Adolescentes.

Por seu turno, Os Possessos organizam uma Assembleia Extraordinária de Excepcionais no espectáculo de teatro Eu não Sabia que Podia. Esta reunião, rodeada de grande secretismo, terá lugar no LU.CA de 17 a 26 de Novembro, coincidindo com o aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. Ainda antes, Joana Simões Piedade e Emma Andreetti perguntam “Com Que Direitos?”, numa manta-jogo à volta da qual crianças e adultos vão conhecer, pensar e conversar em conjunto, no teatro e nas escolas, sobre os seus direitos. A actividade arranca a 14 Outubro e prolonga-se até 10 Novembro.

Segue-se, a 11 de Novembro, também no âmbito do Ciclo Direitos das Crianças, um “Lanchamento”, uma mistura de lançamento com lanche, na qual será apresentado o livro A história do LU.CA – Um teatro para crianças, que nos explica como é que o “Teatro do Rei” se transformou num espaço para miúdos.

No final do ano, a agenda arranca com “A Grande Exposição de Árvores de Natal”, que ficará patente no entrepiso entre 2 e 22 de Dezembro. De 6 a 17, Cláudia Nóvoa cruza circo, dança, música e desenho, num espectáculo multidisciplinar. Partindo de uma história de Sandro William Junqueira, Roda-Viva (a Menina e o Círculo) fala-nos de uma rapariga que colecciona sonhos. A acompanhar a actriz Carolina Vasconcelos, teremos ilustrações ao vivo de Rachel Caiano e música de Sílvio Rosado.

Para acabar em grande, com o Natal à porta e o Ano Novo à espreita, o LU.CA estreia Ficções Coolinárias, com Joana Barrios, que se vai debruçar sobre a história dos doces de Natal. No total, vão ser três episódios, para descobrir online, entre 22 de Dezembro e 5 de Janeiro, nas redes sociais do teatro.

