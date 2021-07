Novo museu pop-up de Bordalo Pinheiro é de entrada gratuita

A praça central do Centro Comercial Colombo virou galeria. Até ao final do ano, os visitantes vão ter oportunidade de descobrir mais de 37 obras do Museu Bordalo Pinheiro, numa montra do Piso 1, junto ao Colomboland. A entrada é livre.

As obras em exposição vão mudar a cada mês, para dar a conhecer as várias facetas criativas de Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905). “É uma forma de levar a obra de Bordalo para fora destas ‘quatro paredes’ do museu e um estímulo para dar a conhecer o talento e o humor deste grande artista a mais pessoas, precisamente no ano em que celebramos os 175 anos do nascimento do artista e os 105 anos do Museu Bordalo Pinheiro”, lê-se no site do museu do Campo Grande.

Neste momento, o museu pop-up apresenta peças de cerâmica, patentes na mostra “Bordalo Ceramista: a Natureza e a Terra”. Em Agosto, mantém-se a cerâmica, mas com inspiração no mar. Em Setembro, o tema é a ilustração e o teatro. Em Outubro, o foco será nos trabalhos de escultura do artista. Em Novembro, na sua vertente de desenhador e humorista. E, por fim, no último mês do ano, a exposição termina com peças do Bordalo decorador.

Esta iniciativa faz parte da “Cultura no Centro”, o projecto da Sonae Sierra para apoiar artistas e entidades nacionais de âmbito cultural, bem como tornar a cultura acessível a todos os portugueses, de norte a sul do país.

Centro Comercial Colombo (Piso 1, na Praça Central, junto ao Colomboland). Seg-Dom 08.00-22.30. Entrada livre.

