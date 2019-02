Num ano, os condutores lisboetas passaram uma semana no trânsito

Um estudo da Intrix contabilizou as horas que cada alfacinha com carro passou, em 2018, no trânsito: 162 horas. Feitas as contas, dá uma semana. Parece muito, mas em 220 cidades Lisboa está a meio da tabela – na 81.ª posição.

Os dados podem ser encontrados na Tabela de Tráfego Global feito pela Intrix, uma empresa especializada em sistemas de gerenciamento de pagamento, mas com um extenso raio de acção que também passa pela análise de dados no sector dos transportes.

A análise, disponível online, inclui 220 cidades localizadas em 38 países e Lisboa aparece posicionada na 81.ª posição na escala das cidades mais congestionadas, a apenas um lugar de Copenhaga, na Dinamarca. A capital portuguesa subiu um lugar no ranking em relação a 2017 – ou seja, melhorou.

Na Europa, as cinco cidades menos rodadas são Córdoba (Espanha) na 217.ª posição, Bergen (Noruega) na 215.ª, Wiesbaden (Alemanha), na 204.ª, Naberezhnye Chelny (Rússia) na 201.ª e Eindhoven (Holanda), na 199.ª. Com menos espaço na estrada em solo europeu está Moscovo (Rússia) a abrir a tabela, em primeiro lugar, à qual se segue Istambul (Turquia) na 2.ª posição, Londres (Reino Unido) na 6.ª, São Petersburgo (Rússia) na 9.ª e Roma (Itália), a fechar os dez primeiros lugares do top mundial.

Por falar em mundo, fora da Europa é Bogotá (Colômbia) a cidade mais congestionada a fixar-se na 3.ª posição. Logo a seguir, na 4.ª posição está instalada a Cidade do México (México) na 4.ª. São Paulo e Rio de Janeiro (Brasil) ocupam a 5.ª e 7.ª posições da tabela global e Boston (EUA) aparece no 8.º lugar. Também a nível mundial, mas a ocupar os últimos lugares da tabela encontram-se cidades dos EUA e do Canadá. Fora da Europa a cidade menos congestionada é Waterloo (Canadá) na 220.ª posição, Wichita (EUA) na 219.ª, Tulsa (EUA) na 218.ª, Saskatoon (Canadá) na 216.ª e Stockton (EUA) na 214.ª.

