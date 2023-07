Num antigo bordel nasceu um hotel que evoca velhos tempos

A madame, personagem central nesta trama inspirada em factos verídicos, está sempre fora. Felizmente, os hóspedes não são deixados à sua sorte. Manuel, o mordomo, faz as honras e acomoda os recém-chegados. Neste hotel de charme, no edifício da Pensão Amor, o tradicional lobby é substituído por uma call room, a mesma onde, em tempos já idos, a madame fazia a chamada, trazendo as suas pupilas para perto da clientela.

Da investigação feita por Roger Mor, que em 2017 resultou no espectáculo Alice no País dos Bordéis, nasce a narrativa na base do Madam's Lodge. Em busca de registos dos meandros da prostituição no Cais do Sodré no século passado, o agora consultor do hotel chegou a uma série de personagens inspiradas na época. "O desafio é precisamente perceber onde é que acaba a história e começa a ficção. Estamos a falar de meretrizes que viveram entre meados do século XIX até ao início do século XX. Fomos encontrando pormenores que nos permitiram ir desenhando algumas personagens livremente inspiradas em factos verídicos", esclarece o autor.

© Arlindo Camacho A call room do Madam's Lodge

São 22 quartos – cada um deles dedicado a uma destas personagens – distribuídos por quatro andares. Mas voltemos à call room, onde é servido um refresco de boas-vindas e uma carta da própria madame, deixando a casa à disposição. O quarto, escolhido pelo hóspede em função do segmento, é depois atribuído pelo mordomo. Misaki, a "flor oriental" perita em caligrafia japonesa, dispõe de baloiço e varão nos seus aposentos; Maria Guadalupe, a jovem que trocou uma educação conventual pelas noites do Cais do Sodré; Rita Engatadeira, responsável pelo recrutamento na estação de comboios; ou o quarto da própria madame, vocacionado para castigar os clientes insubordinados.

Juntam-se-lhes outras personagens – Conceição Mestra do Tesão, Rosa Bandida, Leonor das Caldas, Maria Fadista, Raquel Gulosa e Albertina dos Touros, entre outras. De quarto para quarto, variam os extras. Há algemas já incorporadas nas cabeceiras das camas, varões, baloiços, bolas de espelhos, uma jaula, um banho turco num dos quartos, uma sauna noutro. Tudo isto envolto no maior dos confortos – poltronas de veludo, alcatifa, banheira de pé, abajours em tecido, luzes estrategicamente dispostas e ainda umas quantas surpresas à distância de um botão vermelho. O resto é história – real ou ficcionada – e está à distância de um código QR, disponível em cada um dos quartos.

© Arlindo Camacho O quarto de Guadalupe, a Santa

Há elementos comuns, as chamadas amenities, por exemplo. Mas em vez de cápsulas de café e saquetas de chá, encontra um kit de sobrevivência que inclui preservativos, lubrificante, chicote e um dado, no mínimo, inspirador, entre outros entretenimentos para adultos. Se alguma coisa faltar, certamente que a madame terá todo o prazer em providenciar.

O Madam's Lodge não é só uma experiência imersiva num universo distante, é também uma viagem no tempo. Muitos dos móveis são tesouros de época, como o bar escondido dentro de um globo. Um estímulo para os sentidos que começa no check-in e se prolonga até ao momento em que abre a porta da casa de banho de quarto e se depara com o sugestivo papel de parede (sem esquecer as escadas, onde as paredes estão ilustradas de fresco pelo artista Nuno Saraiva).

© Arlindo Camacho As escadas ilustradas por Nuno Saraiva

Sem outras áreas comuns, além da call room, o pequenos-almoço é servido no quarto, em cestos, quando solicitado pelos hóspedes. Além disso, basta descer as escadas para chegar à Pensão Amor, uma extensão da atmosfera do hotel da Mainside que os lisboetas conhecem há anos. Agora, nos andares de cima, pode dormir no mesmo cenário boémio do Cais do Sodré de outros tempos, embora tudo nestes quartos sugira outras formas de passar a noite.

Rua Nova do Carvalho, 38 (Cais do Sodré). 96 262 8127. 150€-400€ p/ noite

