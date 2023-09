"Nuvem": vimos três pequenos episódios e demos grandes gargalhadas

Nos escritórios da The Walt Disney Company Portugal, na Avenida da Liberdade, está tudo a postos para uma antestreia pouco convencional. Em breves instantes, a acção de Nuvem, a nova série de animação produzida em Portugal – com argumento de Peperan (Ana Correia), Diogo Lima e Manuel Cardoso, e vozes de Rita Blanco, Luís Franco-Bastos, José Raposo, André Cabral, Carolina Amaral, e Deborah Kristal – desenrola-se no metaverso do MEO, onde são exibidos os três primeiros episódios. É neste espaço virtual que várias pessoas se juntam aos três argumentistas e alguns actores da série para assistir, em conjunto, aos episódios hilariantes.

Contam-nos Manuel Cardoso, Peperan e Diogo Lima que a ideia da série partiu, originalmente, da FOX e que, só depois de esta chegar às mãos da Playground Production Company e, consequentemente, dos guionistas, é que evoluiu para uma aventura que se desdobra em seis episódios com menos de três minutos cada. Um quadro de sketches virou uma história linear, em que às personagens iniciais se adicionaram mais umas quantas e, depois de escolhidas as pessoas que iriam dar vida às mesmas, o projecto foi animado pelo estúdio de animação Dialogue.

É suposto a antestreia arrancar às 19.00, mas, inesperadamente, surgem problemas técnicos que adiam os planos. Alguns minutos depois, parece que tudo irá correr como estava previsto, e um dos argumentistas apressa-se a apresentar a série. Apesar da inexperiência de alguns e da confusão geral, a antestreia prossegue numa das salas virtuais. “Parece que estamos num call center”, brinca Diogo Lima. No fim da exibição dos três primeiros episódios, as pessoas que se encontram no metaverso têm a oportunidade de participar numa sessão de perguntas e respostas com a equipa da série.

Uma influencer, um hacker nerd e um avatar desactualizado – as personagens pretendem representar várias pessoas da sociedade, diz Peperan. Para a argumentista, também os actores foram cruciais no processo criativo: “adicionaram uma camada de comédia e densidade às personagens”. Vanda Val, interpretada por Rita Blanco, “tem mau-feitio, é malcriada, não é muito esperançosa, acha que tudo vai correr mal." Na verdade, é "a baddy da história”, conta-nos a própria. A actriz afirma que se divertiu muito a participar no projecto e, acima de tudo, pôde “brincar à vontade” com a personagem. Sente, ainda, que foi a primeira vez que teve tanta liberdade artística durante todo o processo, algo que pensa ser importante e raro.

Já Luís Franco-Bastos, não interpreta uma, nem duas, mas sim cinco personagens (o narrador, o CEO da Nuvem, e os avatares Narciso, taberneiro e cliente da taberna), o que já não é novidade, não fosse essa uma das suas especialidades. O humorista também já participou em várias dobragens de filmes de animação, mas confessa que nunca tinha feito algo assim: com base no guião, criou uma personagem de raíz, que foi animada já só posteriormente à gravação do texto. Ele acredita que a série, desenvolvida num processo de criação conjunta, “tem uma linguagem muito actual, fresca, e um formato moderno que vai de encontro à tendência”. José Raposo dá voz a um avatar que remonta aos tempos da ADSL, Orlando Boomer, e confirma que este é o mais "conservador e quero lá saber". O actor partilha da mesma opinião dos colegas – sentiu uma enorme liberdade criativa e também pensa que o formato curto da série é “uma mais-valia”.

De produção inteiramente nacional, este é um projecto sem precedentes em Portugal, do qual tanto actores como argumentistas se orgulham e acreditam que irá despertar o interesse do público. Em relação à possibilidade ou não de uma segunda temporada, Diogo Lima e Peperan afirmam que gostariam muito que acontecesse e não hesitarão se surgir a oportunidade.

O primeiro episódio da série estreia esta sexta-feira, 22 de Setembro, pelas 22.10, os restantes também serão emitidos às sextas-feiras, à mesma hora, na FOX e na FOX Comedy.

FOX e FOX Comedy. 22 de Setembro (estreia) 22.10

