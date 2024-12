O 8 Marvila faz anos – e a festa inclui yoga e cabaret

O 8 Marvila faz um ano e este domingo há festa. O programa arranca calminho, com uma sessão de yoga, pelas 10.00, coordenada por Isa Guitana, ao som dos cânticos de Alchemical Bhakti Nidra. Ao meio-dia entra em acção o duo luso-nepalês Bankora, e uma hora depois há DJ set, com Dedy Dread ao comando dos pratos.

A festa continua pela tarde fora – bem regada com os novos cocktails de assinatura do bar Herbário Líquido – primeiro com o trio Mr Monaco e depois com o espetáculo burlesco Grande Cabaret Lisboa Burlesque Show, às 18.00.

Ao longo do último ano, o 8 Marvila renovou a imagem dos Armazéns Vinícolas Abel Pereira da Fonseca, na Praça David Leandro da Silva, e encheu 22 antigas cubas de vinho com pequenos negócios individuais do estúdio de tatuagens de Eliza Rezende à Galeria Zé dos Bois; da Because Art Matters à loja Planta Livre. Além de restaurantes (como o Sugoi, o Mato ou a Scoop & Dough), tem tido uma agenda bem preenchida com feiras, mercados, festas e concertos.

A entrada na festa de domingo tem um custo: um livro em segunda mão. O 8 Marvila tem nos planos para 2025 abrir uma biblioteca comunitária de livre acesso.

Praça David Leandro da Silva (Marvila). Dom, a partir das 10.00. Entrada livre

