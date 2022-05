O Amoreiras transformou-se numa galeria de arte urbana

A arte urbana não saiu à rua, mas entrou no centro comercial. Até 19 de Junho, o Amoreiras Shopping Center será a casa de uma série de obras de arte urbana que propõem uma viagem ao imaginário dos artistas convidados para a mostra Amoreiras Creative Hall.

Helio Bray, Styler, Adamastor Studio, Gonçalo Mar, Mariana Duarte Santos, João is Typing e Los Pepes Studio (os curadores da mostra) são os nomes responsáveis pelas várias instalações que pode ver no Amoreiras, todas inéditas e criadas durante uma semana numa das lojas do centro comercial. “O conceito deste evento é trazer a arte da cidade e da rua para dentro do shopping, transformando a praça central num local de exposição de arte urbana, onde a criatividade e o livre pensamento são privilegiados”, lê-se em comunicado. Todos os artistas têm estilos bastante diferentes e é possível conhecer melhor o percurso de cada um na página oficial do evento.

©DR Amoreiras Creative Hall

A exposição terá ainda visitas guiadas, organizadas em grupos com um máximo de 25 pessoas. As próximas acontecerão nos dias 21 de Maio, 4 e 18 de Junho, sempre às 11.00 e sempre gratuitas. Só precisa de fazer a inscrição no balcão de informações do centro comercial.

Amoreiras Shopping Center. Avenida Engenheiro Duarte Pacheco. Seg-Dom 10.00-23.00

