O ano novo tailandês celebra-se à mesa do Boa-Bao, do Soão e do YAM

Festival da Águas, Songkran… O ano novo tailandês tem vários nomes, mas o importante é que leva as más energias embora e traz a gastronomia exótica da Ásia aos nossos pratos. Segundo o calendário Budista, a Tailândia chegou agora a 2568 – e apesar de nós estarmos só em 2025, os restaurangtes Soão, o Boa-Bao e o YAM prepararam menus exclusivos para festejar o feriado tailandês.

O Soão, uma taberna pan-asiática em Alvalade, terá um menu exclusivo de pratos tailandeses autênticos, com receitas como mango sticky rice, massaman de pato e som tam. Para beber, sugerem-se cocktails como um Bangkok com gin roku, sumo de lima, clara de ovo, vinho tinto e flor de cerejeira ou um Pattaya, feito com Nikka Whisky, tamarindo, amendoim, lima e clara de ovo (35€ por pessoa).

Por sua vez, o Boa-Bao apresenta um menu tradicionalmente tailandês, onde brilham um satay de frango (9.25€) com molho de amendoim para começar e dois pratos de wok: o típico pad thai com noodles de arroz e ovo (17.50€ a 21€) e o Phuket hokkien mee (19.95€) com noodles de ovo salteados com camarão Black Tiger, vegetais e barriga de porco. Para sobremesa, há bua loy (7€), uma confeição de dumplings doces recheados com pasta de sésamo mergulhados em leite de coco. Para acompanhar, o Boa-Bao sugere o Thai’quiri (11€), um cocktail com rum e ananás, e o Lee Chi (8€), um mocktail com lichias, chá verde e gengibre.

Cascais também vai sentir os aromas e sabores do Festival das Águas com o menu do restaurante YAM, conhecido por se dedicar à gastronomia do sudeste asiático. A entrada na cultura tailandesa faz-se com a sopa de camarão (9€) seguida de um pad thai (14€) ou de um thai green (15€), em que pode escolher entre frango, camarão ou tofu. Para matar a sede, há Thai Pearl (12€), um cocktail que leva rum, ananás, coco, lima e hortelã. Aqui, o ano novo tailandês faz-se acompanhar de um brinde: um saquinho com flores secas e um frasco com água perfumada, ligado ao ritual de purificação.

