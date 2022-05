O Arraial mais pequeno do mundo regressa a Benfica este sábado

Manjericos, sardinhas, música popular portuguesa. Foram dois anos sem Santos Populares, mas é em 2022 que regressam em força as comemorações do Santo António. O primeiro arraial do ano tem data marcada já para este sábado, dia 7, a partir das 17.00. Trata-se do Arraial mais pequeno do mundo que regressa a Benfica, desta vez na Rua Cláudio Nunes, conhecida agora como Rua Verde. Não vai faltar bailarico, cerveja, bifanas e couratos. A entrada é livre.

À semelhança da última edição, em 2019, a animação musical fica encarregue aos Tributo Popular. A partir das 18.00, começam a tocar os êxitos populares portugueses que convidam a matar as saudades da pista de dança. Até ao final do arraial, haverá cerveja, sardinhas, bifanas, couratos e algumas sandes.

Organizado pela Junta de Freguesia de Benfica, o Arraial mais pequeno do mundo serve também de palco à divulgação do cartaz do Grande Arraial de Benfica, a realizar-se em Junho, assim como da programação dos restantes arraiais dos bairros e das actividades culturais e desportivas da freguesia para esse mês.

Os festejos dos Santos Populares de Lisboa foram cancelados em 2020 e 2021 devido às medidas restritivas da pandemia. Em Fevereiro deste ano, Diogo Moura, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, confirmou o regresso das Festas de Lisboa, incluindo as marchas, os casamentos de Santo António e o habitual desfile na Avenida da Liberdade.

