O Ateneu de Lisboa vai ser reabilitado

Após anos de indefinição há um plano para o edifício histórico. Um grupo de investidores liderado pela portuguesa Vogue Homes irá garantir a permanência da sede da instituição.

A estrutura seiscentista resistiu ao terramoto de 1755, mas não ao passar dos tempos. Encerrado há uma década, o palácio que é sede do Ateneu Comercial de Lisboa desde a sua fundação, em 1880, ultrapassou um processo de insolvência e um posterior plano de recuperação judicial para agora ser parcialmente vendido a um grupo de investidores nacionais e internacionais, liderados pela portuguesa Vogue Homes, uma sociedade de gestão de investimento imobiliário.

Esta solução irá permitir a permanência da instituição na sua sede de sempre, numa área do palácio, onde o Ateneu continuará a fazer as suas actividades, lúdicas e associativas, manter o espólio e os postos de trabalho.

E depois as novidades. O projecto está nas mãos do ateliê Ana Costa - Arquitectura e Design que no PIP - Pedido de Informação Prévia enviado ao município revela alguns dados sobre o futuro do edifício. As construções do antigo logradouro serão convertidas em habitação, será criado um boutique hotel e parte dos jardins localizados na encosta junto ao Ateneu ficarão abertos ao público. Há ainda a informação que será criada uma ligação verde ao Jardim do Torel.

Uma área museológica aberta ao público também está na calha e irá incluir não só o espólio histórico do Ateneu como de muitos clubes lisboetas já desaparecidos.

