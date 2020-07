O B.Leza vai pôr-nos a dançar (sentados) no Teatro São Luiz

Jon Luz, Maria Alice, Nancy Vieira e Tito Paris vão levar o espírito do B.Leza ao Teatro São Luiz. Esta sexta, 10 de Julho, a partir das 21.00, cavaquinhos, guitarras e vozes marcam o ritmo do regresso progressivo da agenda cultural ao teatro municipal, onde os Linda Martini actuarão na véspera.

O baile contará ainda com a direcção artística, voz e cavaquinho de Jon Luz, Vaiss na guitarra, Kau Paris na bateria, Renato Chantre no baixo, Diogo Picão no saxofone e voz, Pedro Loch na guitarra, Afonso Albuquerque no cavaquinho e, no violino, Denys Stetsenko.

"Sabemos que o pezinho nos foge para a pista sempre que se ouvem os primeiros acordes, mas desta vez bailamos sentados", refere a organização em comunicado. O espectáculo terá a duração de 90 minutos sem intervalo e os bilhetes já estão disponíveis aqui.

