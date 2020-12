O bacalhau é o prato mais icónico de Lisboa, segundo os alfacinhas

Depois de inquiridas mais de 38 mil pessoas em todo o mundo para eleger o prato mais icónico das suas cidades, os veredictos chegaram. Foram mais de 30 metrópoles, cuja entidade gastronómica foi esmiuçada pelos seus habitantes. Desde Los Angeles a Roma, passando pelo Rio de Janeiro ou o Dubai. Há gostos invulgares; muitos pratos apenas familiares a quem habita a cidade ou escolhas inusitadas como na capital russa, em que o shoarma (tipicamente sírio) foi o mais votado. Em Lisboa, os resultados não deixam margem para dúvidas: o bacalhau é o prato mais icónico da cidade para os alfacinhas que nela habitam. E haverá lá povo com maior orgulho no bacalhau do que os portugueses.

A verdade é que há mil e uma maneiras de cozinhar este pescado oriundo do Atlântico. Os portugueses sabem-no, não fossem eles peritos na arte de criar pratos maravilhosos com este peixe. Seja um simples bacalhau à Brás ou um saboroso bacalhau assado envolto em azeite do bom e acompanhado por batata, em Lisboa encontram-se inúmeros estabelecimentos incapazes de deixar mal qualquer comensal com uma grande urge de comer bacalhau.

A pensar nisso, elaborámos uma lista com alguns dos melhores pratos de bacalhau que tem mesmo de conhecer em Lisboa. Deixamos-lhe sugestões de sítios que vão da tasca à alta cozinha, e em que o denominador comum é qualidade. Se quiser, organize a agenda da semana e visite-os em cada um dos dias. Mas saiba também que o bitoque e o belo do pastel de nata deram luta e completam o pódio dos pratos mais votados.

E para que possa continuar a viajar pelo mundo sem sair de casa, conheça aqui a lista completa dos pratos mais icónicos das cidades mundiais, de acordo com o Time Out City Index 2020.

