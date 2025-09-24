O bairro dos Anjos é um dos mais cool do mundo

Pedimos à nossa rede de jornalistas e editores espalhados pelo planeta para nomearem o bairro mais excitante das suas cidades neste momento (em Lisboa, escolhemos os Anjos). Depois, classificámos cada bairro de acordo com critérios como cultura, comunidade, qualidade de vida, vida nocturna, comida, bebida, vida de rua e aquele sentido de “agora” difícil de definir.

Na lista de 2025, vai encontrar de tudo: desde pequenos enclaves acolhedores a fazer lembrar uma aldeia, com comunidades muito unidas, até centros urbanos revitalizados e antigas zonas industriais transformadas em distritos criativos. Muitos são locais subestimados, na sombra de equivalentes mais conhecidos e comerciais; outros tornaram-se inesperados hotspots gastronómicos ou ímanes para artistas e activistas. O que todos têm em comum é aquele espírito “faça você mesmo” – e uma propensão inabalável para a criatividade e a diversão.

E os campeões são...

Em 2025, o título de bairro mais cool do mundo vai para Jimbocho, em Tóquio. Ponto de encontro preferido de gerações de intelectuais, é um histórico enclave universitário e um verdadeiro paraíso para bibliófilos, situado a poucos passos dos distritos empresariais mais poderosos da cidade.

Jimbocho, Tokio. Photo: Teerawat Winyarat/Dreamstime

Aqui encontram-se cerca de 130 livrarias em segunda mão, a maioria instalada em edifícios baixinhos, um pouco antiquados, que partilham espaço com cafés tradicionais e casas de caril. Embora seja um bairro onde o passado molda o presente, o fluxo constante de novas gerações de estudantes confere a Jimbocho uma energia renovada – que agora está a intensificar-se. Nas ruas secundárias, uma nova vaga de clubes de música intimistas, restaurantes autênticos de caril indiano, cafés modernos e livreiros independentes acrescenta novas camadas a um lugar que parece o antídoto perfeito para o ritmo incessante da vida digital.

Borgerhout conquistou a segunda posição da lista. Enquanto a maioria dos visitantes se concentra no centro histórico de Antuérpia, os locais sabem que o coração criativo da cidade bate a nordeste. Dividido por uma auto-estrada movimentada, mas unido por ciclovias, este bairro compacto e multicultural é onde merceeiros turcos e marroquinos convivem com cafés veganos, galerias geridas por artistas e esplanadas arborizadas. Os habitantes chamam-lhe BoHo e o ambiente é descontraído e colaborativo.

Photograph: Ella Doyle for Time Out

Já a medalha de bronze vai para a Barra Funda, alma alternativa de São Paulo, onde a história industrial se cruza com uma vibração cool e criativa. No mesmo quarteirão, convivem cimento, linhas de comboio e uma discoteca de culto. Antigos armazéns transformaram-se em estúdios, cafés modernos ocupam antigas oficinas mecânicas e as festas acontecem por trás de portões de ferro. É uma paragem obrigatória para amantes de arte (a respeitada galeria Mendes Wood, por exemplo, mora aqui), para compras únicas, vida nocturna animada e cozinha contemporânea. Sururu, Caracol e Komah são imperdíveis para quem procura bons menus.

Eis o top dos bairros mais cool do mundo para a Time Out em 2025:

1. Jimbocho, Tóquio

2. Borgerhout, Antuérpia

3. Barra Funda, São Paulo

4. Camberwell, Londres

5. Avondale, Chicago

6. Mullae-dong, Seul

7. Ménilmontant, Paris

8. Nakatsu, Osaka

9. Vallila, Helsínquia

10. Labone, Acra

11 .Nguyễn Thái Bình, Hồ Chí Minh

12. Anjos, Lisboa

13. Digbeth, Birmingham

14. Red Hook, New York

15. Perpetuo Socorro, Medellín

16. Burwood, Sydney

17. Linden, Johannesburg

18. Former French Concession, Shanghai

19. Quartieri Spagnoli, Naples

20. Bencoolen, Singapore

21. Endoume, Marseille

22. Plateau-Mont-Royal, Montréal

23. The Liberties, Dublin

24. North Melbourne, Melbourne

25. Portales, Mexico City

26. Davenport, Toronto

27. Little River, Miami

28. Kemang, Jakarta

29. Botafogo, Rio de Janeiro

30. heung Wan, Hong Kong

31. Barranco, Lima

32. Mont Kiara, Kuala Lumpur

33. Clarksville, Austin

34. Margit-negyed, Budapest

35. Glen Park, San Francisco

36. MiZa, Abu Dhabi

37. Villa Devoto, Buenos Aires

38. Mehrauli, Delhi

39. Poblacion, Manila

Leia sobre cada um destes bairros aqui.

Um dia perfeito nos Anjos

Mariana Valle Lima

Comece com um pequeno-almoço reforçado no Malabarista Café, entre bagels, bolos caseiros e outras gordices. Já de barriga cheia, entregue-se às compras. Na Greta, livraria feminista, só vai encontrar livros escritos por mulheres. Na Retrosaria Rosa Pomar, encontra tudo o que precisa para se aventurar no mundo do tricot. Ao almoço dê umas dentadas nas sandes mais cobiçadas da cidade, no Tosta, e à tarde, entrenha-se com os vinhos naturais do Nata, ou a fazer uma tatuagem na Casa Tigre. À noite divida uma pizza da Jezzus e beba um copo n'A Mata.

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp