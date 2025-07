Acha que conhece os Anjos? Vinte sítios para descobrir no bairro

No restaurante dos Anjos sentimos o aconchego de uma casa italiana. Cheira a massa fresca, a música é alegre e o ambiente descontraído. Nas prateleiras, há frascos com molhos, pacotes de massa e garrafas de vinho. A ardósia anuncia os pratos, que incluem relíquias gastronómicas de Bolonha, e os preços são amigos da carteira. Além da massa fresca, que pode ser acompanhada com uma das várias opções de molhos, há sobremesas e uma lista de bebidas diversificada. Também é possível comprar a massa fresca para levar e preparar em casa. O CaJa tem dez lugares no interior e funciona apenas a quatro mãos: as da chilena Catalina (Catita) no serviço e as do marido Bubacar, quase sempre na cozinha. O espaço abriu no final de Julho, mas já se formam filas de curiosos e clientes habituais, por isso o melhor é fazer reserva.