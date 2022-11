O “Barco de Natal” está de volta à cidade. E há surpresas a bordo

“Todos a bordo para uma aventura de Natal em família.” É este o convite da Yellow Bus, que volta a organizar circuitos temáticos a partir de 8 de Dezembro. Além do “Barco de Natal”, pensado para os mais novos, está também previsto o regresso do percurso nocturno, neste caso em terra, “Lisboa a Brilhar”, para ver as decorações nas principais ruas e avenidas da cidade.

A programação do “Barco de Natal”, que arranca do Terreiro do Paço – Estação Fluvial Sul e Sueste, inclui um espectáculo, pinturas faciais, modelagem de balões e outras brincadeiras orientadas por animadores, que vão dar voz e corpo a duendes, os famosos ajudantes do velho de barbas brancas. Há sessões às 10.00, às 11.30 e às 14.30. Os bilhetes custam entre 6€ (crianças dos três aos dez anos) e 13€ (adultos).

Se preferir ficar em terra, o percurso nocturno “Lisboa a Brilhar” convida a apreciar as iluminações natalícias da cidade, com início e fim na Praça da Figueira e passagem pelas principais ruas, avenidas e praças. A acompanhar, haverá canções de Natal e curiosidades sobre a quadra. As crianças têm ainda direito a um brinde surpresa. As sessões são sempre às 20.00 e às 20.30, com o preço dos bilhetes a variar entre os 6€ (dos três aos dez anos), os 9€ (dos 11 aos 16) e os 12€ (a partir dos 17).

Além da Yellow Bus, a Cityrama também está a promover uma tour de Natal. A partir de 6 de Dezembro, o X-Mas Bus percorre as ruas da capital para que todos a bordo possam apreciar a decoração e as luzes natalícias. As partidas acontecem de 30 em 30 minutos junto à entrada do Wonderland, perto da rotunda Marquês de Pombal, de segunda a domingo, entre as 18.00 e as 21.30.

Notícia actualizada dia 30 de Novembro, às 11.00, com informação relativa ao programa da Cityrama.

