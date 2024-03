O bom relevo a casa torna: tesouro do século XVII vai voltar para Portugal

A escultura, com quase 400 anos, pertenceu ao último rei de Portugal. Foi agora adquirida pelo Estado e irá integrar o acervo do Museu do Tesouro Real.

A Virgem e o Menino, escultura do século XVII originalmente adquirida por D. Fernando II, foi comprada pelo Estado português a uma galeria parisiense, segundo noticia o jornal Público esta quarta-feira. "Pouco maior do que uma folha A4", o alto-relevo foi herdado por D. Manuel II, bisneto do primeiro comprador e último rei de Portugal. Agora, a peça irá integrar o acervo do Museu do Tesouro Real, onde será exposta.

Trata-se de uma peça italiana em âmbar sobre um fundo de lápis-lazúli, com uma moldura em bronze dourado, adquirida pelo Estado à Galeria Kugel, com sede em Paris, por 420 mil euros. De acordo com o mesmo jornal, as negociações decorriam desde o último trimestre do ano passado.

View this post on Instagram A post shared by Galerie Kugel (@galeriekugel)

“É uma peça de grande qualidade artística que virá enriquecer o lote de objectos que Fernando II reuniu à sua volta no Palácio das Necessidades, [em Lisboa], em parte já exposto no Tesouro Real, no núcleo dedicado às colecções particulares, a dele e a do filho, D. Luís I”, esclareceu ao Público José Alberto Ribeiro, director do museu instalado no Palácio da Ajuda.

Não se sabe, no entanto, quando é que este relevo será exposto no museu, sendo um dos objectivos de estudo perceber o percurso da peça até ter sido adquirida por D. Fernando II, marido de D. Maria II, já no século XIX. Sabe-se, contudo, que saiu do país aquando o exílio de D. Manuel II em Londres, após o fim da monarquia em Portugal.

A notícia da aquisição desta peça surge na mesma semana em que uma outra obra de arte – esta portuguesa – é posta à venda Maastricht. Trata-se de Descida da Cruz, pintura de 1827 de Domingos Sequeira, e está a ser comercializada por uma galeria espanhola. Avaliada pelo Estado em 1,2 milhões de euros, acredita-se que o valor poderá aumentar com a chegada a uma feira de arte internacional.

+ História da Ponte Vasco da Gama: “Como homens pequeninos conseguem fazer algo gigantesco”

+ Museu do Tesouro Real vence prémio italiano para melhor museu do ano