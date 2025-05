O Bougain abriu na Avenida da Liberdade (e trouxe os clássicos e as buganvílias)

É difícil de acreditar que no meio da Avenida da Liberdade se esconde um jardim tão verdejante como este. As mesas, tapadas pelos chapéus de sol, rodeiam-se de árvores e inúmeras plantas, como estrelícias e também buganvílias. Isto porque estamos no Bougain, o restaurante de Miguel Garcia que, em Cascais, ocupa o jardim da Casa da Pérgola, e que abriu na quarta-feira, 14 de Maio, no Valverde Lisboa Hotel & Garden. De Cascais, vieram alguns dos clássicos e a vontade de apresentar uma cozinha descomplicada, para todos os dias.

Um segundo Bougain já estava nos planos de Miguel Garcia há algum tempo, mas faltava encontrar o sítio perfeito. No início deste ano, surgiu a oportunidade de tornar a esplanada do hotel Valverde ainda mais verde. “O que este lugar tem de especial é o jardim. Na Avenida da Liberdade, e diria até em Lisboa, nunca vi um jardim igual a este. No meio urbano, como é Lisboa e a Avenida, isto é uma coisa única, é um oásis”, começa por afirmar Miguel Garcia, também proprietário do Café de São Bento, do Corleone e do Snob, e que este ano vai abrir um outro restaurante em Lisboa, não revelando mais detalhes.

Situado entre o JNcQUOI Avenida e o JNcQUOI Asia, detidos pelo grupo Amorim Luxury, o Bougain procura ser um “complemento” com uma oferta gastronómica distinta, e não um concorrente, àquilo que existe na zona. “A Avenida tem muito mais para dar”, acredita Miguel Garcia, realçando que pretende que o restaurante se venha a tornar uma referência. E isso começa no ambiente. Ao contrário do que acontecia antes, entra-se agora pelo jardim, o ex-libris deste espaço, dividido entre a esplanada, a zona interior e o bar, e que senta cerca de 120 pessoas.

Já a cozinha quer-se descomplicada, mas sempre clássica. “O nosso objectivo é que as pessoas saibam que neste espaço podem almoçar ou jantar todos os dias", afirma Miguel, destacando a informalidade do espaço, "mas, ao mesmo tempo, o rigor", características comuns a Cascais.

Na cozinha, a equipa é encabeçada pelo chef João Santos e, além de preparar os almoços e jantares, também se encarrega dos pequenos-almoços.

Tártaro de atum picante

“O maior desafio foi mudar a roda em andamento”, diz João Santos, explicando como da anterior cozinha de autor se passou para uma cozinha mais mediterrânica, nunca fugindo à identidade que percorre a cozinha tradicional portuguesa, como, por exemplo, a doçaria conventual. Mas o Bougain da Avenida também não quer ser uma cópia do original, ainda que alguns pratos tenham vindo de Cascais. É o caso do lírio curado (18€), com pickles de couve rábano, mostarda e leite tigre, do beef Wellington (66€), do steak tartare (29€), com batatas fritas e salada verde, do polvo à lagareiro (28€) e do arroz de carabineiros e citrinos (72€).

As novidades prendem-se com o carpaccio de vieiras (18€), que leva pickles de mostarda, azeite verde, chicória, pó de azeitonas e lima, a bouillabaisse (20€), com a garoupa, camarão, mexilhões, amêijoas e brunoise de batata, e com os tártaros: de beterraba fumada com abacate e aipo crocante (14€), de atum picante com mostarda antiga, cebolete e malagueta (18€) e, por fim, de carne com trufa negra (19€). O papillote de robalo do mar com juliana de legumes e regado com jus de peixe (32€), desembrulhado e empratado à nossa frente, o atum grelhado à “Bulhão Pato” (32€), acompanhado de puré de batata doce e legumes grelhados, e o salmonete a la plancha (40€), com puré de alho francês e molho Vierge, entram nos pratos de peixe.

De carne, destaca-se o ribeye maturado (32€), com espargos e puré de batata trufado, o steak au poivre (30€), que leva molho de pimenta preta e é acompanhado de batatas fritas e salada de alface, e ainda o pato confitado com arroz de frutos secos (29€), que já chegou a figurar na carta do Bougain de Cascais. Nas sobremesas, o chef pasteleiro Diogo Branco apresenta profiteroles chouquette (14€) que, ligeiramente diferentes daqueles que existem em Cascais, levam praliné de pistáchio e são regados com chocolate; doce de queijo de cabra (12€), com compota de mirtilo e cereja; e pudim de laranja aromatizado com mel de laranjeira e Cointreau (10€), a lembrar um pudim abade de Priscos.

De cocktails, juntam-se seis novos aos dois que já existiam na casa mãe – o peanut old fashioned (13€), passion affair (12€), downtown (12€), pablito (13€), jalapeño mule (12€) e M&M (13€). E também na Avenida existe um menu executivo (30€), disponível à hora de almoço, entre segunda e sexta-feira, que inclui couvert, entrada, prato principal, sobremesa, água e café.

Avenida da Liberdade, 164 (Avenida). 91 209 6167. Seg-Dom 12.30-00.00

