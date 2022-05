O brunch que refresca os dias quentes com mergulhos na piscina volta este mês

Teremos sempre as praias, onde nos pomos em menos de nada, da linha de Cascais a Sintra, sem esquecer, claro está, os areais da Costa da Caparica, mas nem sempre são esses os mergulhos que nos apetece dar. Felizmente, temos hotéis que, aproximando-se o Verão, abrem as portas até àqueles que não fazem check-in. É o caso do Marriott e do seu já famoso Pool Brunch, que dá acesso à piscina a quem for ao seu grande pequeno-almoço. Um plano para os fins-semana quentes a partir de 21 de Maio.

Quase sabe a férias: o lobby de hotel, o lufa-lufa das entradas e saídas, o serviço cuidado e as atenções viradas para quem chega, independentemente de se ter feito check-in ou de se ter chegado apenas para passar o dia. Tem sido assim todos os anos e é assim que se prepara para ser, com a diferença de que em 2021, devido às restrições da pandemia, o buffet era palavra proibida.

Ines Gomes Lourenco

Até Setembro, o brunch de fim-de-semana do Lisbon Marriott Hotel inclui entrada directa para a piscina. Não há menu porque a refeição é buffet e, como seria de esperar de uma refeição do género num hotel, são várias as estações em que pode encher o prato. Dos enchidos à pastelaria, passando pelos pratos quentes, os ovos e os doces. Por 45€ tem direito ao banquete e aos mergulhos (crianças até aos 4 anos não pagam, e até aos 10 têm 50% de desconto). Bebidas alcoólicas não estão incluídas, apesar de à chegada ser brindado com um welcome drink que tanto pode ser uma mimosa como um copo de espumante ou rosé. Mas atenção: o brunch é servido entre as 12.00 e as 15.30, podendo permanecer na piscina até às 18.00.

Se quiser a experiência completa, que é como quem diz aproveitar também os quartos de hotel, mesmo que não passe a noite, pode aproveitar o pacote Pool & Room por 99€ (para duas pessoas).

Se só quiser aproveitar a piscina, também é possível. Durante a semana o acesso tem o custo de 28€ e ao fim-de-semana 32€.

