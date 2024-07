O cinema ao ar livre do Parque Metropolitano da Biodiversidade aposta no bom ambiente

No passado mês de Abril, o Parque Metropolitano da Biodiversidade assinalou o seu primeiro aniversário com um conjunto de actividades gratuitas, mas esta porta está sempre aberta. Nos sábados de 10 de Agosto e 14 de Setembro, terá lugar a iniciativa Noites de Cinema no Parque Metropolitano da Biodiversidade, composta por dois documentários que têm a natureza em comum. Uma iniciativa municipal realizada em parceria com a Associação Vita Nativa.

Na primeira sessão, será exibido o documentário Arrábida, da Serra ao Mar (2012), realizado por Luís Quinta e Ricardo Guerreiro, um trabalho composto por imagens capturadas ao longo de quatro anos na Serra da Arrábida, mostrando a sua beleza natural. E em Setembro, terá lugar uma sessão dedicada ao documentário Alterações Climáticas: Um Futuro Possível (2023), de Pedro Clérigo, uma co-produção da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da RTP1 sobre as práticas e estratégias de Portugal no combate às alterações climáticas.

A entrada nestas sessões é gratuita, mas a inscrição é obrigatória. O formulário está disponível na página oficial do município do Seixal. Para a sessão de Agosto, as inscrições devem ser feitas entre 29 de Julho a 9 de Agosto. Para a sessão de Setembro, as inscrições decorrem entre os dias 2 e 13 do próximo mês.

Parque Metropolitano da Biodiversidade (Seixal). 10 de Agosto e 14 de Setembro às 21.00. Entrada gratuita

