O Cinema São Jorge recebe a 1ª Mostra de Cinema do Brasil

Entre 19 e 22 de Julho, a principal sala de cinema da Avenida da Liberdade vai passar cinema falado em português, com um sotaque diferente do nosso, mas bem familiar.

Lisboa está muito bem servida de festivais, mostras e ciclos de cinema e um dos epicentros acaba por ser o Cinema São Jorge. A sala vai agora receber a 1ª Mostra de Cinema do Brasil, uma ideia trazida para Lisboa pela Linhas Produções Culturais, uma das principais agências do Brasil que aterrou por cá e que organiza este evento em parceria com a Embaixada do Brasil.

“O Brasil tem produzido ano a ano filmes excelentes, muitos dos quais reconhecidos e premiados em alguns dos principais festivais do mundo. Além de intensificar a presença dos filmes brasileiros naquele país, a Mostra também será uma oportunidade para que o público português conheça ainda mais sobre nossa cultura e nossa arte”, diz em comunicado Fernanda Bulhões, directora da Linhas Produções Culturais, explicando que um dos objetivos passa por abrir novas portas a nível internacional para o cinema brasileiro.

Ao todo a Mostra de Cinema do Brasil vai projectar 14 filmes, entre dramas, romances, comédias e documentários que para a organização representam o melhor da produção cinematográfica contemporânea brasileira.

E na sessão de abertura vai ver uma cara muito especial a aparecer na tela: a actriz Glória Pires é a estrela do filme Nise, o Coração da Loucura (2016), uma obra premiada realizada por Roberto Berliner. Trata-se de um drama inspirado na história verídica da psiquiatra brasileira Nise da Silveira que nos anos 40 propôs um novo tratamento para os pacientes diagnosticados com esquizofrenia baseado na arte como terapia.

Além dos filmes há sessões de P&R no final de algumas sessões com convidados que atravessaram o oceano para esclarecer os presentes. É o caso do actor Augusto Madeira (que actua em Nise, Bingo, A Voz do Silêncio e Antes Que Eu Me Esqueça), de Stephanie de Jongh (A Voz do Silêncio) e do realizador Marcos Debellian (Fevereiros).

A mostra vai ainda contar com um momento musical com Ana e Vitória, a mais recente revelação da pop brasileira e que estará presente na sessão do filme homónimo, uma comédia romântica/musical sobre o início da dupla em estreia no Cinema São Jorge (estreia apenas em Agosto no Brasil). Após os créditos, as duas sobem ao palco para um pequeno concerto onde irão interpretar a música “Trevo” que venceu o Grammy Latino de Melhor Canção em Língua Portuguesa e que já conta com uma versão em parceria com Diogo Piçarra.

Conheça a toda a programação aqui.

+ Villamix traz o Brasil a Lisboa

+ As melhores salas de cinema de Lisboa