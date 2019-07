O Conservatório de Música de Sintra abre portas para um ateliê de dois dias

Que instrumentos musicais conhece? Se já toca um, pode aprender outro. Se sempre sonhou em dar espectáculo, mas ainda nem sabe ler uma pauta, pode começar agora. O Conservatório de Música de Sintra estará de portas abertas para os interessados num ateliê de duas tardes. As receitas dos bilhetes revertem para as obras do novo edifício em Vale Mourão.

É a segunda vez este mês que o Conservatório de Música de Sintra abre portas para promover as novas instalações no número 7 da Rua Natália Correia, em Vale Mourão. Nos dias 15 e 16 de Julho, irá decorrer um ateliê para crianças (a partir dos cinco anos), jovens e adultos. Além de ficar a conhecer o espaço, poderá experimentar um conjunto de instrumentos musicais e aprender um pouco sobre as diferentes sonoridades.

O Conservatório de Música de Sintra estava sediado nas instalações da Junta de Freguesia de Rio de Mouro desde 1979. “O espaço exíguo, com deficiências acústicas e impossibilidade de ampliação ou alterações estruturais, levaram a uma natural ambição de mudança para uma casa nova, processo demorado e marcado por projectos não concretizados”, pode ler-se no site do Conservatório de Música de Sintra. “A mudança para novas instalações em Setembro de 2018 [celebrada com um concerto gratuito] permitiu a todos os alunos passarem a beneficiar de espaços de estudo e apresentação adequados, bem como de uma sala multiusos, salas de ensaio e biblioteca.”

O ateliê que irá decorrer a 15 e 16 de Julho é a última de uma série de oficinas de experimentação de instrumentos, que têm permitido angariar fundos para obras de reabilitação, antes das férias de Verão do conservatório. A actividade tem a duração de uma hora e meia, a cada dia, entre as 17.00 e as 18.30.

O bilhete para os dois dias tem um custo único de 8€ e o valor poderá ser descontado na matrícula de um curso de música no conservatório no ano lectivo 2019-2020. Poderá ficar a saber mais no site do Conservatório de Música de Sintra.

Conservatório de Música de Sintra. Rua Natália Correia, n.º 7 (Vale Mourão). Seg-Sex 10.00-12.30 e 16.30-19.30 (Qui encerra às 19.00) e Sáb 09.30-12.30.

