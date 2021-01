O Cookie Sincero chega a Lisboa com uma edição especial para a quarentena

Marca de bolachas do Porto vai ter ponto de levantamento na Kitchenette, em Campo de Ourique, no dia 30 de Janeiro. Por cada caixa vendida, seis serão doadas ao projecto Cama Solidária.

O projecto culinário das irmãs Mariana e Ju Torres tem espalhado cookies sinceros pelo Porto, bolachas caseiras sem papas na língua, com mensagens cravadas em quadrados de alfarroba, limão, canela e gengibre. No dia 30 de Janeiro, chegam a Lisboa e pode ir levantá-las à loja mais cor-de-rosa de Campo de Ourique, a Kitchenette, ou pedir o delivery especial que haverá na cidade.



A edição especial que chega a capital é a “fuck covid”, com quatro mensagens diferentes “para dar uma lufada de ar fresco na pandemia e criar um incentivo para enfrentarmos mais uma temporada em casa”, explicam. Cada caixa (8€) traz um sortido de 12 bolachas de alfarroba, limão, canela e gengibre e pode ler as frases “quase vacinada”, “fuck covide”, “cansei de ser sexy” e “self love matter”.

View this post on Instagram A post shared by Kitchenette (@kitchenette.pt)

Por cada caixa vendida, é entregue um pacote de seis bolachas ao movimento Cama Solidária, que surgiu na sequência dos relatos de várias filas de ambulâncias à porta dos hospitais, com profissionais de saúde exaustos e salas de espera lotadas. O projecto solidário quer dar “mais conforto” a quem está na linha da frente, com autocaravanas estacionadas nos parques de hospitais e centros de saúde a funcionar como abrigos e zonas de descanso.



As encomendas podem ser feitas até à próxima quarta-feira, 27 de Janeiro, através de mensagem privada para a conta de Instagram de O Cookie Sincero. Podem depois ser levantadas no sábado, dia 30, entre as 11.00 e as 13.00 na loja de Campo de Ourique, ou pedir entrega ao domicílio, disponível para o centro de Lisboa, entre as 18.00 e as 20.00. A taxa de entrega são 3,5€. Os pagamentos são feitos por MBWay ou PayPal.

+ As melhores cookies em Lisboa

+ Leia aqui, grátis, mais uma edição da Time Out Portugal