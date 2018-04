O Copenhagen Coffee Lab vai abrir mais três cafés em Lisboa até Maio

Este café artesanal e a sua pastelaria do Norte da Europa está a afirmar-se cada vez mais na cidade. Entre o final do mês de Abril e o mês de Maio, o Copenhagen Coffee Lab vai abrir mais três lojas em Lisboa. Os novos espaços vão abrir em Alcântara, Mouraria e Baixa. Há mais aberturas na mira até ao final do ano porque o objectivo por agora é expandir, disse Christina Kronback à Time Out.

Depois da abertura de uma casa no Campo das Cebolas no final de 2017 e de outra na Rua das Escolas Gerais, em Alfama, no início deste ano, a marca contará dentro de pouco tempo com seis lojas – a primeira casa, junto à Praça das Flores, mantém-se aberta desde 2015. Nas três novas lojas que aí vêm, o espírito vai manter-se o mesmo: “Foco no café de qualidade superior e de comércio justo”, diz Christina, não descuidando a atenção também à pastelaria e ao pão produzidos na loja da Rua das Escolas Gerais.

Esta marca fundada em Copenhaga em 2013 mantém como especialidade o café filtrado em V60, aeropress ou frenchpress (entre 3€ e 10€), assim como a pastelaria com inspiração no Norte da Europa, dos cinnamon rolls e bolos dinamarqueses ao knaeckebrot, as finíssimas fatias de pão crocante servidas com queijo creme ou queijos curados.

