O cozido à portuguesa do JNcQUOI agora chega até sua casa

Cozido à portuguesa vai sempre bem, ainda para mais com o tempo meio farrusco e no conforto do lar. O restaurante JNcQUOI Avenida, que o servia num tacho de cobre com outros luxos no último domingo de cada mês, agora entrega-o em casa, bem acondicionado, através do serviço JNcQUOI At Home. Domingo, dia 28, é o primeiro dia de encomendas do prato.



A versão do prato tradicional português do chef António Bóia tem uma grande variedade de carnes e enchidos, como manda a regra: conte com orelha de porco, entremeada, chispe, cabeça de proco, galinha, carne de vaca, pernil fumado, selecção de chouriças ou morcela e farinheira. Todas as carnes do cozido são salgadas e curadas durante várias semanas na cozinha do restaurante.



A dose leva ainda, para acompanhar, feijão branco, arroz vaporizado, couve portuguesa, couve lombarda, nabo, cenoura e batata.

Ao contrário de pratos do menu JNcQUOI At Home, este chega pronto a comer – tire a baixela do aparador e faça o melhor empratamento que conseguir, para se teletransportar até à bonita sala do restaurante da Avenida. Se quiser pôr as mãos na massa, espreite os pratos com finalizações em casa no site do serviço, onde pode encontrar a sopa de peixe e marisco (18€), fricassé de galinha (36€) ou confit de pato (24€).



Esta dose de cozido à Portuguesa está já disponível para encomendas para entrega ao domicílio apenas através de e-mail (athome@jncquoi.com) ou por telefone (21 936 9900) e tem um custo de 28€. Pode acrescentar ao pedido uma das sobremesas clássicas da casa, como a baba de rinoceronte (9€) ou o pudim Abade de Priscos em dose individual (9€). Na área da Grande Lisboa não se paga taxa de entrega.



