O Dia dos Namorados celebra-se no Palácio da Pena

Melhor que o Dia de São Valentim só pode ser a noite de São Valentim planeada para 14 de Fevereiro num dos locais mais românticos do país.

O Palácio Nacional da Pena vai abrir à noite para celebrar o Dia dos Namorados com um programa tripartido, entre uma visita guiada, música e jantar.

As portas abrem às 19.00 com visitas guiadas aos casais inscritos que serão conduzidos pelos principais espaços do palácio construído no século XIX e imaginado pelo rei consorte de Portugal, o austríaco D. Fernando II (Ferdinand na sua terra natal).

Visita terminada, os convidados (vamos imaginar as coisas assim) têm direito a um momento musical a cargo do pianista Nuno Margarido Lopes, da soprano Ana Cosme e do tenor João Rodrigues, todos do Teatro Nacional de São Carlos. O programa inclui obras de compositores do período romântico, como Verdi, Donizetti ou Vianna da Mota, compositor que chegou a tocar a quatro mãos com a Condessa D’ Edla (a famosa segunda mulher de D. Fernando II).

Segue-se o jantar às 20.30 no restaurante do palácio que nesse dia terá decoração especial e um menu que começa com uma beberete de boas vindas e ao qual se junta creme de abóbora com azeite de ervas e amêndoa torrada, lombo de salmão com molho de limão e alcaparras, puré de cenoura e espinafres, peito de peru recheado com frutos secos e arroz árabe e bolo de São Valentim (existe a opção de menu vegetariano).

Tudo junto fica por 95€ por pessoa e as reservas podem ser feitas por telefone (21 923 7300) ou email (info@parquesdesintra.pt).

+ Os melhores restaurantes em Sintra

+ 33 coisas para fazer em Sintra