O doclisboa vai ao Bairro Intendente em Festa – e vai ao ar livre

Antes de regressar para a sua edição de 2018, em Outubro, o doclisboa junta-se ao programa do Bairro Intendente em Festa.

Na sua versão habitual chama-se doclisboa, quando vai ao Bairro Intendente em Festa torna-se no Doc no Largo. Trata-se, portanto, de uma sessão de cinema ao ar livre que a organização do doclisboa levará ao Bairro Intendente em Festa, programação cultural que mete espectáculos de dança/teatro, música, filmes e animação de rua.

O filme escolhido estreou na edição transacta do doc e é realizado por Paulo Abreu. I Don’t Belong Here é um documentário que parte de um espectáculo com o mesmo nome dirigido por Dinarte Branco e Nuno Costa Santos, e que se centra nas histórias pessoais de cidadãos dos EUA e do Canadá e que, inesperadamente, são deportados para os Açores.

São essas histórias que vamos poder ver no próximo dia 19 de Julho, às 21.00, no Largo do Intendente.

