O domingo é na Quinta, com programação de manhã até ao fim da tarde

A primeira edição de O domingo é na Quinta arranca neste mês de Maio, no dia 19, com propostas de exploração do espaço: uma visita guiada às 10.00, para descobrir o interior do palácio num percurso orientado, e um passeio sensorial às 11.00, para explorar os jardins através dos cinco sentidos. Mas a programação não fica por aqui.

Ao início da tarde, pelas 14.00, somos convidados a circular livremente pelo palácio com o auxílio da instalação sonora Quando as paredes falam – Memórias da Quinta Alegre, criada por Marta Pedroso, que recolheu testemunhos da vida no palácio e zona envolvente. Segue-se, às 15.00, uma oficina para famílias, de escuta e escrita de poemas feitos com as palavras do dia-a-dia.

Já à tarde, há concerto de jazz, com Clara Lacerda (piano) e Romeu Tristão (contrabaixo). A curadoria é de Bruno Santos, coordenador da escola de Jazz Luiz Villas Boas/ Hot Club Portugal, que se propõe a juntar, todos os meses, duplas de diferentes instrumentos. O desafio é dialogarem em encontros intimistas criados especialmente para as salas do Palácio do Marquês do Alegrete.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia. Para a visita e passeio sensorial, deverá enviar e-mail para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (culturasantacasa@scml.pt). Para as restantes reservas, para a Câmara Municipal de Lisboa (umteatroemcadabairro.quintaalegre@cm-lisboa.pt).

Quinta Alegre. 19 Mai, Dom 10.00. Entrada livre

