Bruno Nogueira e Salvador Martinha juntos em 'Sala de Ensaios'

Em Maio, os humoristas sobem ao palco do Teatro Maria Matos, em Lisboa, para testar (com o público) a piada e o texto de um futuro espectáculo.

Não se sabe muito sobre o espectáculo em que Bruno Nogueira e Salvador Martinha (cronista na Time Out Lisboa) se apresentam em dupla. Mas o que se conhece chega e sobra para os fãs. Nos dias 6, 13, 14 e 15 de Maio (no dia 6 às 21.00 e nos restantes às 19.00), os humoristas levam "Sala de Ensaios" ao palco do Teatro Maria Matos, e não vão sozinhos: os nomes ainda não foram divulgados, mas haverá convidados.

O momento de stand-up comedy promete ser um teste, como o próprio nome indica, à dinâmica que vão experimentar juntos no futuro, portanto, funcionará como uma espécie de proveta para o próximo espectáculo. E como a comédia não se testa sozinha, já há bilhetes à venda para os quatro dias.

Esta não é a primeira vez que os dois humoristas se juntam. Alguém se lembra do que fizeram no Verão passado? A tarefa foi comentar, em televisão, a final masculina do Torneio de Wimbledon, entre Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, mas quem jogou em casa foram sobretudo os comediantes, que partilham uma antiga paixão pelo ténis. Em Maio, ao vivo, o ambiente será certamente outro, com os dois, ainda assim, sempre a tentar marcar pontos.

Av. Frei Miguel Contreiras, 52. 6 Mai., 21.00, 13, 14 e 15 Mai., 19.00, 15€

+ Em Setembro, o Congresso dos Cozinheiros discute a liberdade