O edifício dos Amigos do Minho está à venda por dois milhões de euros

Tem por aí dois milhões de euros e não sabe o que lhes fazer? Quer muito trazer de volta à vida uma das associações regionalistas mais queridas de Lisboa? Ou está apenas interessado num “edifício apalaçado” de “características únicas” com “com 3 fracções de habitação e logradouro com 138m2”?

Então comece a pensar na sua proposta e contacte a imobiliária que está a vender o edifício que durante 67 anos serviu de casa aos Amigos do Minho.

A colectividade regionalista, que também era um dos melhores restaurante para jantares de grupo em Lisboa, deixou a sua sede na Rua do Benformoso no final do ano. Quem quiser matar saudades do terraço forrado a videiras, do salão de baile e da grande sala de jantar, só tem de desembolsar dois milhões de euros.

