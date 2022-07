O edpcooljazz espraia-se por Cascais ao longo de todo o mês de Julho

John Legend é a estrela do primeiro dia do festival, que começa este sábado, no Hipódromo Manuel Possolo. Os concertos sucedem-se até dia 30 de Julho.

Desde a primeira edição, em 2004, o outrora Cool Jazz Fest já teve muitas moradas: Sintra, Mafra, Oeiras e Cascais. É esta vila com mais habitantes do que muitas cidades que, desde 2018, recebe o edpcooljazz. E que, após dois anos sem grandes concertos pelos motivos que todos sabemos, vai voltar a acolhê-lo no sábado, 2 de Julho.

O pontapé de saída é dado às 20.00 de sábado, 2, pelo Gileno Santa Trio, que vai prestar tributo a Miles Davis no palco das Cascais Jazz Sessions. Depois, já no Hipódromo Manuel Possolo, há concertos de Murta e do pianista John Legend, que vai finalmente apresentar o seu último álbum, Bigger Love (2020), depois de ter sido forçado a adiar o regresso a Portugal por duas ocasiões.

Após uma breve pausa, numa semana em que todos os caminhos vão dar a Oeiras (olá, Jardins do Marquês; seja bem-vindo de volta, NOS Alive), os concertos regressam a Cascais no domingo, 10. O cabeça de cartaz é o veterano Paul Anka, crooner canadiano que conheceu o sucesso na Europa. Mimi Froes e Aníbal Zola actuam na mesma noite.

Yann Tiersen reanima o edpcooljazz a 21 de Julho, depois de mais uma paragem. O compositor e multi-instrumentista francês move-se entre a música clássica, popular, experimental e folclórica, sem se comprometer com nenhuma. Kerber, do ano passado, é o seu mais recente disco. Quinquis e Mateus Saldanha Trio são os músicos que vão preparar o público para ele.

A música continua a ouvir-se a 23, numa noite portuguesa com Miguel Araújo e Rui Veloso, mais Tiago Nacarato e Diogo Alexandre. No dia 27 ouve-se o jazz vocal de Diana Krall, com Miramar na primeira parte e Hugo Lobo no palco secundário. E no dia seguinte há concertos de Jordan Rakei, Moses Boyd e João Espadinha.

Por fim, no dia 30 de Julho, um sábado, sobe ao palco do Hipódromo Manuel Possolo Jorge Ben Jor, nome histórico da música popular brasileira. Jéssica Pina e o Francisco Gomes Trio abrem a noite.

Hipódromo Manuel Possolo (Cascais). Sáb 2-Sáb 30. 19.00. 25€-75€.

