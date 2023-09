O Equador e o México chegam a Lisboa à boleia dos Encontros Ibero-americanos

A 8.ª edição dos Encontros Ibero-americanos vai realizar-se na terça-feira, 26 de Setembro, pelas 18.30, na Casa dos Bicos – Fundação José Saramago. A programação, este ano dedicada à poesia e à música, procura cruzar culturas que, apesar de se encontrarem em lados opostos do Atlântico, “partilham matrizes, interesses e destinos comuns”, como se lê em nota sobre o evento, que conta com curadoria da poeta colombiana Lauren Mendinueta.

Com o apoio da Embaixada do México em Portugal, o encontro terá em destaque a apresentação da revista RUM, publicada pela Universidade Nacional Autónoma do México, que se destina à divulgação de informação, notícias e avanços no mundo académico, científico e artístico. Está já confirmada a presença da jornalista e escritora mexicana Verónica González-Laporte e do escritor, tradutor e professor de literatura português Fernando Pinto do Amaral.

O programa inclui ainda um recital musical e poético, com a participação da poeta equatoriana Margarita Laso e ainda da própria Lauren Mendinueta. Pablo Valarezo, oriundo do Equador, ficará encarregue do acompanhamento musical ao longo da sessão.

A iniciativa é promovida sob o lema “Fazemos a cooperação acontecer”, pela Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, que conta com 23 Estados-Membros para a cooperação Sul-Sul no espaço ibero-americano. A entrada é gratuita, mas limitada à lotação da sala.

Casa dos Bicos – Fundação José Saramago. 26 Set, Ter 18.30. Grátis

