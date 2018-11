O Escalfado serve refeições sazonais e pequenos-almoços até tarde

O azulejo já gasto do tempo forra as paredes. O chão e o balcão são em mármore, e há cadeiras rabo de bacalhau, típicas do mobiliário popular português, à volta da mesa. O cenário parece de outros tempos, mas o Escalfado é de agora. É o novo café do triângulo do Poço dos Negros, onde se toma o pequeno-almoço a qualquer hora do dia e o ovo dá o ar da sua graça sempre que pode.

Ana Lopes quis abrir um espaço onde conseguisse combinar o melhor do pequeno-almoço e o melhor do almoço – e não, não estamos de falar de brunch. No Escalfado as duas coisas coexistem. O menu foi pensado a quatro mãos: Ana viveu dez anos em Londres e foi lá que começou, juntamente com o amigo chef Musa Francis, a construir o menu que agora Mariana Claro põe em prática na cozinha do café todos os dias. A carta resulta numa combinação de comida portuguesa com influências de cozinhas do mundo, sempre com a sazonalidade debaixo da manga e os produtores locais em vista. Mais: aqui não entram ovos de aviário, vêm todos de galinhas criadas ao ar livre.

Não é cozido, não é estrelado, não é mexido – aqui o ovo é sempre escalfado e está em todo o lado. Se começar pelo pequeno-almoço, que pode tomar a qualquer hora, opte pelo menu (16€) que inclui um croissant, uma fatia de bolo ou uma torrada, um iogurte com granola caseira, uma torrada de abacate ou de cogumelos com ovo escalfado ou panquecas de aveia, um sumo e um café. Estes pratos estão todos na ementa para pedir individualmente, mas se quiser ser criterioso na escolha há mais alguns, como os espargos grelhados, com ovo escalfado e molho béarnaise (7,5€) ou os ovos no forno com espinafres e tomate (7,5€).

O forte da casa passa também pela aposta nos pratos de almoço. Por aqui há sempre um prato do dia por 7,5€ (excluindo bebidas), e outra mão cheia de possibilidades à lista: a salada de figos, nozes e queijo de cabra (7,5€), o polvo à lagareiro com batata doce (12€), bacalhau escalfado com puré de grão garam masala (13€), prego de atum em pão de malte e guacamole (9€) ou a famosa barriga de porco em puré de ervilhas e ovo escalfado (11€).

Se é daqueles que gosta sempre de aumentar os níveis de açúcar, faça-o com um creme brûlée masala chai (3,5€) ou umas ameixas caramelizadas com crumble de pistáchio (4,5€).

Para colmatar os comes, há sempre os bebes. E aqui há sumos naturais (a partir de 2,5€), vinho a copo ou cerveja artesanal da Musa e Bauer Lopes (4€-4,5€), mas a prata da casa é o café de especialidade que Ana insiste em ter para servir os cappuccinos e o expresso com a moagem certa.

A meteorologia não tem ajudado Ana a conseguir pôr em prática um dos detalhes do Escalfado: a janela de take away. Dentro do balcão e virado para a rua, está um janelão para quem quiser passar para levar na mão uma bebida ou os bolos caseiros da montra.

Rua do Merca-tudo, 4. Ter-Dom 09.00-17.00. info@escalfado.pt. 21 804 7260.

