O Festival de Leitão regressa a Sintra no final do mês

Já é uma tradição. A localidade de Negrais, no concelho de Sintra, volta a promover o leitão como o seu embaixador gastronómico.

O evento é organizado pela União das Freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar e tem como principal objectivo “a promoção do leitão como produto gastronómico, embaixador dos costumes e tradições e um dos suportes económicos da atividade empresarial da freguesia”.

Num recinto coberto instalado no Largo do Rossio, que o tempo não está para grandes apostas, vários restaurantes e pontos de venda a retalho de Negrais vão marcar presença com a sua preparação tradicional da iguaria. Para degustar na sexta-feira (18.00-00.00), sábado (12.00-00.00) e domingo (12.00-22.00). E não vai faltar animação musical.

