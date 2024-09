O Fórum Fantástico chega a Telheiras em Setembro (e volta a haver Corrida de Bules)

O Fórum Fantástico está de regresso para mais uma edição na Biblioteca Orlando Ribeiro, em Telheiras. A programação, que se realiza de 20 a 22 de Setembro, inclui lançamentos, conversas, exposições, workshops e, claro, a habitual Feira do Fantástico. A entrada é livre.

A sessão de abertura está marcada para as 15.00 de dia 20. Entre a agenda prevista, encontra-se um painel sobre ilustradores (Sex 16.30), outro sobre sci-fi e fantasia na televisão portuguesa (Sex 18.45), e a exibição da curta-metragem After Time, de Henrique Gandum e Duarte Gandum (Sex 19.30).

Já no sábado, 21 de Setembro, o programa está tão recheado que o melhor é consultar a programação online para não se perder. Destacam-se, por exemplo, um workshop de reaproveitamento para adereços steampunk (Sáb 10.30), uma masterclass de escrita e publicação com Luís Corte Real, autor e editor da Saída de Emergência (Sáb 12.00), a apresentação da Revista Pacto (Sáb 14.30) e o lançamento de Será de Madrugada, de Raquel Fontão (Sáb 15.00), que acontece ao mesmo tempo que a Corrida de Bules.

Ainda no sábado, Mário Freitas, da Kingpin Books, convida-nos a celebrar o Batman Day (Sáb 15.15), Vitó Julião oferece uma masterclass de ilustração (Sáb 16.45) e Tiago Pimentel apresenta a sua curta-metragem Era uma vez no Apocalipse (Sáb 18.45).

No domingo, 22 de Setembro, o festival só arranca pelas 14.00, com um painel sobre “o cinema fantástico de há 40 anos”. E, como é Hobbit Day, em homenagem ao universo criado por J. R. R. Tolkien, comemora-se a preceito, inclusive com Adventures in Middle-Earth, um RPG (role-playing game) de mesa.

Já entre os painéis previstos para o último dia do Fórum Fantástico, Teresa Botelho propõe reflectir sobre “Onde anda a ficção climática em Portugal?” (Dom 14.30), Francisco Ramalheira apresenta o selo “Eu Amo Autores Portugueses” da Saída de Emergência (Dom 15.00) e Pedro Bouça e Bruno Caetano falam-nos sobre “O Fantástico d’A Seita”, editora de banda desenhada (Dom 15.30). A entrega dos Prémios Adamastor, António de Macedo e Ataegina está marcada para às 19.00.

Biblioteca Orlando Ribeiro, Telheiras. 20-22 Set, Sex 15.00, Sáb 10.30, Dom 14.00. Entrada livre

