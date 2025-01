O futuro da música urbana passa pelo Amélia Lisboa

O café Amélia Lisboa vai unir esforços com a Skoola, Academia de Música Urbana, para realizar várias actividades que incentivem o desenvolvimento de novos talentos na música. A iniciativa terá lugar no espaço de Campo de Ourique, este sábado, 18 de Janeiro, das 13.00 às 14.00, e promete oferecer ao público algumas performances dos alunos desta instituição.

A parceria entre estes dois espaços tem como objectivo dar palco aos jovens que pretendem mostrar a sua arte. A totalidade das receitas deste evento, associadas às vendas do café, reverterá a favor da promoção e do futuro destes talentos da música urbana.

A Skoola quer ser muito mais do que uma simples academia de música. Instalada no Village Underground Lisboa, esta academia mantém sempre as portas abertas a todos os jovens, convidando-os a participar em ciclos, bootcamps e outras actividades que celebrem a música e tudo o que ela representa.

Nesta instituição encontra uma equipa de professores composta por artistas como Batida, Maze, Muleca XIII, Tânia Lopes, Bruno Mushug e facilitadores graduados pela Guildhall School of Music & Drama e pela Escola Superior de Educação.

O Amélia Lisboa faz parte do grupo Nicolau, que nasceu com o Nicolau Café, em 2016, em Lisboa, cuja imagem de marca era oferecer refeições saudáveis num ambiente calmo. Entretanto, depois deste espaço, foram também criados o Amélia, "namorada" do Nicolau, e o Basílio, o primo.

Rua Ferreira Borges (Campo de Ourique). 18 Jan (Sáb). 13.00 - 14.00. Entrada livre

