O Garden vai de férias até à Primavera, mas antes vai aquecer quem precisa

O rooftop The Garden abriu no Verão com uma nova perspectiva sobre a cidade e este domingo assinala a chegada do Outono com um evento solidário.

Foram 72 dias a animar as noites de Lisboa e a encher as redes sociais (e até uma capa da Time Out). Apesar de ter aberto já as noites quentes se faziam sentir na cidade, este novo bar marcou o Verão de 2018. Agora que o frio chegou, o The Garden diz adeus até à Primavera, mas não sem antes fazer uma festa de despedida.

Localizado em Santos, no topo do Edifício Dom Luís, este terraço decorado a canteiros quer fazer crescer plantas e depois oferecê-las a jardins da cidade. E à preocupação ambiental a equipa junta agora a preocupação social com aqueles que estão à mercê dos dias mais frios.

Assim, em parceria com o projecto Heat The Street, desenharam uma acção de solidariedade para este domingo e lançam um importante desafio à navegação: comparecer na festa de encerramento sazonal e levar um cobertor e/ou agasalhos suplementares que serão doados a quem mais precisa no final do evento.

Entre as 16.00 e as 22.00 a animação está a cargo do colectivo de artistas e editora Discotexas, que para o terraço está a preparar um Discotexas Picnic. Fique atento ao evento no Facebook para brevemente descobrir quem estará ao comando da cabine.

O encerramento do The Garden será temporário e vai servir para fazer uma intervenção profunda no espaço. As novidades só chegam a partir do próximo ano.

