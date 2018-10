Na luta contra o plástico, o Lumiar vai reutilizar tecidos para fazer sacos

O Lumiar tem desde Julho o primeiro mercado municipal biológico de Lisboa (o Mercado Lumiar + Bio), mas não é a única ideia fresca e sustentável que paira na freguesia.

A Junta de Freguesia do Lumiar lançou este mês um desafio à navegação: chama-se Eco Costura e pede a todos que contribuam com retalhos de tecidos ou roupas a beliscar o prazo de validade. A ideia é que sejam entregues tecidos em bom estado para que num segundo momento sejam transformados em talegos, aqueles sacos de pano com cordão que tanto servem para guardar o pão lá em casa como para levar a merenda.

Quem os irá criar, e depois usar, são as crianças e os idosos do Centro Comunitário de Telheiras e Centro Social da Musgueira, num projecto intergeracional que quer diminuir a utilização de sacos de plástico. As entregas podem ser feitas na Junta de Freguesia do Lumiar (Alameda das Linhas de Torres, 156) e no Centro Comunitário de Telheiras (Rua Prof. Mário Chicó, 5).

