O génio de Dalí agora em instalações interactivas e realidade virtual

O Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras foi o sítio escolhido para evocar a vida e a obra de Salvador Dalí, através de uma exposição imersiva e interactiva. “Dalí Cybernetics”, criada pelo estúdio criativo Layers of Reality e trazida a Lisboa pelo atelier Ocubo, quer proporcionar uma visão diferente e inovadora da obra do artista catalão. Inaugura esta quinta-feira, 9 de Novembro, e fica patente até 30 de Dezembro.

Após dois anos e meio, período decorrido desde a sua concepção à sua finalização, a mostra sobre Salvador Dalí é, na verdade, um percurso pelo imaginário e referências do autor. “O processo começa com uma ideia forte, uma visão nova de um artista que toda a gente conhece”, explica à Time Out Jordi Sellas i Ferrés, director criativo da exposição. Através de campos tão distintos como a arte, a ciência e a tecnologia, a instalação dá a conhecer várias perspectivas, algumas desconhecidas do público, que reflectem o pensamento por detrás da obra de Dalí.

Logo à entrada e, ao longo de todas as salas, há textos e imagens acerca da vida do pintor surrealista, do seu processo criativo e dos tópicos que abordava no seu trabalho. Numa das salas, destaca-se Princesa Cibernética, instalação interactiva em torno dos símbolos da iconografia daliniana. Aqui, os visitantes podem escolher que formas e imagens podem ver ser projectadas na peça, tornando-a uma nova obra de arte, criada colectivamente.

João Cautela

Através de passagens, decoradas com objectos alusivos à pintura de Dalí, como os relógios, entramos em espaços distintos, cada um com uma função diferente. Ao abranger temas como os universos paralelos, física quântica, a quarta dimensão, óptica, geometria sagrada e sequenciação de ADN, as projecções e hologramas transportam-nos para o mundo do pintor. Noutra sala, coberta de espelhos, um sofá vermelho em forma de lábios convida a sentar e a olhar o nosso reflexo.

Antes de chegar ao reservatório, há uma instalação, composta por cadeirões e mesas de cabeceira, relacionada com a ideia de sono, e ainda uma sala em que os visitantes podem embarcar numa experiência de realidade virtual pelo imaginário de Dalí. O carácter pedagógico da exposição é, para Jordi, essencial para uma “a conexão com o público, de várias idades.”

João Cautela

A atracção principal espera-nos na Immersivus Gallery Lisboa, instalada no Reservatório das Amoreiras. O espectáculo imersivo de luzes e música é composto pela projecção das pinturas do artista surrealista por todo o espaço. “Este espaço em concreto é um espaço inusitado para receber qualquer exposição e é ainda mais interessante, porque damos uma reutilização ao reservatório como espaço de espectáculos”, sendo que “este género de modelo expositivo cria uma emoção diferente”, diz-nos Mariana Castro Henriques, directora do Museu da Água, que abrange o Reservatório da Mãe D’Água das Amoreiras. Ao redor do tanque de água, “o público entra dentro das obras e podemos ver as obras numa dimensão que não conseguimos ver num museu”, realça ainda o director criativo da exposição.

João Cautela

“Dalí Cybernetics” proporciona ao público um “acesso à arte que de outra forma não teriam, é um bocado a questão da democratização da arte, ou seja somos capazes de mostrar uma exposição que é em simultaneamente pedagógica e muito artística”, acredita a directora do museu.

Praça das Amoreiras, 10. 9 Nov-30 Dez. Ter-Sex 16.30-19.00, Sáb-Dom 15.30-19.00. 8€-15€ (entre 9 e 12 de Novembro, os bilhetes têm o custo único de 10€)

+ Casa Fernando Pessoa faz 30 anos com entrada livre e programa único



+ Há 100 anos de revistas de BD para ver na Biblioteca Nacional