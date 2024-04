O Izcalli renasceu colado à Estrela e não perdeu a essência mexicana

Foi um sucesso assim que abriu num espaço onde cabiam menos de dez pessoas, mas a história acabaria por ter um desfecho inesperado e o Izcalli não duraria tanto tempo quanto a clientela desejaria. A boa notícia é que Ivo Tavares voltou devagarinho no ano passado e 2024 só pode ser melhor por termos o Izcalli a funcionar em pleno, agora na Avenida Infante Santo, junto à Estrela.

“Eu fechei em Alcântara no final de Dezembro de 2021 porque precisava de fazer uma operação e sabia que tinha de parar pelo menos uns dois ou três meses e depois da Covid não tinha dinheiro para estar parado a pagar despesas fixas. Então, pensei em trespassar o espaço”, começa por contar o chef e anfitrião do Izcalli.

Francisco Romão Pereira

Foi em 2018, quando abriu em Alcântara com apenas sete lugares, que Ivo Tavares deu que falar. Não foi preciso muito para se perceber que o Izcalli não era mais um restaurante mexicano. Depois de alguns anos a trabalhar no México, Ivo quis oferecer uma experiência próxima do real, tendo como base a cozinha tradicional mexicana, acrescentando-lhe ainda assim a sua assinatura com algumas técnicas contemporâneas. A palavra espalhou-se e se o restaurante já era pequeno, tornou-se ainda menor para a procura.

Francisco Romão Pereira

“A paragem acabou por ser a forma de acelerar a necessidade de encontrar um espaço maior, só que acabou por passar imenso tempo. Vi umas dez lojas e depois acabei por ficar com este espaço”, conta o chef, do lado de lá do balcão, onde tudo continua a acontecer, agora com ligeiramente mais espaço. “É quatro vezes maior. O outro tinha 13 metros quadrados, este tem 80”, aponta, lembrando os tempos de Alcântara. “Era impossível. Nós, às vezes, tínhamos listas de espera de 30 pessoas e conseguíamos acolher no máximo 12 por dia.”

Apostado em fazer diferente, como desde o início, Ivo garante que nada mudou no Izcalli, só mesmo a morada. “A ideia é exactamente a mesma, continuamos a oferecer o que oferecíamos. A base de cozinha tradicional mexicana mantém-se, com algumas técnicas contemporâneas, outras técnicas tradicionais, ancestrais”, explica. “No fundo, faço exatamente a mesma coisa que fazia, agora com outras condições.”

Francisco Romão Pereira

Viagem ao México

Começou apenas com um menu de degustação (50€), mas depois de ouvir os clientes, especialmente os mais antigos, o chef optou por um serviço à carta. “O que acontecia era que nos estávamos a tornar naquele restaurante que se visita numa ocasião especial e o que queremos é ter clientes recorrentes, queremos que as pessoas que nos conhecem nos visitem mais”, afiança, destacando também por isso a aposta nos especiais do dia – novas criações que se juntam à carta fixa, onde, por agora, brilham as tostadas de atum (17,50€/duas) ou as ostiones en aguachile, ou seja, umas ostras do Sado cobertas com um aguachile tropical (10€/três).

Na cozinha, Ivo segue o que manda o receituário mexicano, sem adaptações ou atalhos. Se, por acaso, tiver alguma receita com algum ingrediente que não exista por cá, esse prato não avança. “A ideia não é adaptar, a ideia é fazer receitas cujos ingredientes nós consigamos… Se não tiver, não vale a pena, não faz sentido. Não podemos esquecer que o México é brutalmente maior do que Portugal e, portanto, a diversidade de gastronomia é enorme.”

Francisco Romão Pereira

Nos “pratos fortes”, há um “pulpo zarandeado” (18€), que mais não é do que um polvo do Algarve assado à moda do Yucatan, com puré de mandioca e cacau, mas também um “pavo con mole negro y arroz” (16€), ou um “suculento pedaço de peru com um complexo molho de chiles, especiarias, e chocolate”.

"É uma viagem ao México", acredita Ivo, com um trabalho de investigação em mãos permanente. "Todos os meses existem localidades diferentes que visitamos", conta. É isso também que distingue o Izcalli, um menu em constante transformação com novidades todas as semanas, sempre com um respeito máximo pelo produto – e com uma margarita (10€) por perto.

Francisco Romão Pereira

Avenida Infante Santo 356A (Estrela). Ter-Sáb 19.00-22.30. 30€-50€

