O Jardim Zoológico não anda a dormir, mas vai celebrar o Dia Mundial do Sono

Não é preciso lembrar que dormir dá saúde e faz crescer e dá-nos sempre aquela oportunidade de sonhar descansados. O Jardim Zoológico de Lisboa dedica um dia inteiro ao sono.

Não é um feriado, mas é móvel: o Dia Mundial do Sono, organizado pela World Sleep Society, assinala-se todos os anos na sexta-feira que antecede o equinócio da Primavera. Fazendo as contas, em 2019 calha a 15 de Março, mas o Jardim Zoológico antecipa-se e desafia-o a acordar cedo já este sábado, 9 de Março.

Desenhado em parceria com a Associação Portuguesa de Cronobiologia e Medicina do Sono, o programa engloba, durante o dia, um conjunto de actividades que têm como mote “Dormir no Zoo: o que os animais nos podem ensinar sobre a forma como dormimos?”.

Logo às 10.30 começa uma conferência no Auditório do Zoo, na zona de acesso livre, dirigida por Miguel Meira e Cruz, especialista em medicina do sono que às 11.30 também lança o livro infantil O Relógio Avariado que aborda a importância do relógio biológico e do sono adequado para um bom funcionamento do organismo.

Ao meio-dia arranca a visita guiada Dormir no Reino Animal, onde serão desvendados segredos e curiosidades sobre o sono dos animais. Entre elas o facto dos koalas dormirem entre 18 a 20 horas por dia. Para participar na actividade, gratuita para quem tiver bilhete de acesso ao zoo, tem se se inscrever em comercial@zoo.pt.

Mais ao final do dia, pelas 17.15, está marcado um encontro na Baía dos Golfinhos sobre "Os desafios de dormir na água", organizado pelo Centro de Vida Marinha do Jardim Zoológico. Sabia que os golfinhos descansam apenas uma parte do cérebro de cada vez quando dormem?

Este evento conta ainda com o apoio da Unidade de Sono do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina de Lisboa e o Instituto Internacional de Melatonina.

